Trung Quốc:

Vào tháng 4, ngôi nhà của ông Huang Ping (tên đã thay đổi) từng gây chú ý khi tuyến cao tốc bao quanh chính thức đưa vào sử dụng.

Giống nhiều trường hợp “nhà đinh” khác ở Trung Quốc, ông Huang Ping (đã được đổi tên) từng từ chối lời đề nghị mua lại của chính quyền, dù hàng xóm đã lần lượt di dời.

Có thời điểm, ông nhận được đề nghị bồi thường khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (223.000 USD), tương đương hơn 5,8 tỷ đồng, nhưng ông từ chối do không đồng ý phương thức thanh toán chia làm hai đợt.

Sau đó, chính quyền quyết định xây đường ôm trọn ngôi nhà, biến nó thành công trình đơn độc giữa cao tốc.

Ngôi nhà của ông Huang lọt thỏm giữa cao tốc. Ảnh: Ettoday

Không có biện pháp cách âm, ngôi nhà khi nhìn từ trên cao như một “con mắt” nằm giữa đường bắt đầu phát sinh sự phiền toái. Gia đình ông Huang đã buộc phải rời đi trước tiếng ồn và xe tải rung lắc liên hồi.

Chưa rõ gia đình rời đi lúc nào, song từ tháng trước, người dân đã thấy cửa kính vỡ nát, cỏ dại mọc um tùm quanh nhà.

Chia sẻ với truyền thông, ông Huang cho biết gia đình đã chuyển đi và thuê nhà tại thị trấn lân cận vì không thể chịu nổi tiếng ồn của dòng xe cộ trên cao tốc.

Số phận căn nhà cũ vẫn chưa được quyết định. Nếu bị phá dỡ, số tiền bồi thường ông nhận cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với mức từng được đề nghị ban đầu.

Trước đó, năm 2019, một chủ nhà tên là Liang ở Quảng Đông, Trung Quốc cũng quyết định không dọn đi trước khi cao tốc được xây dựng. Cái kết là đường cao tốc sạch, đẹp đã hoàn thành, còn căn nhà bỗng nhiên nằm lọt thỏm giữa hai làn đường.

Căn nhà của Liang nằm giữa đường. Ảnh: Shanghai

Theo Liang, nơi tái định cư đã được bố trí gần nghĩa địa nên cô không đồng ý. Ngôi nhà của Liang nằm trong khoảng trống giữa cao tốc, diện tích 40m2. Phía cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều hình thức bồi thường nhưng cô vẫn không chịu rời đi.

Dù nhiều người lo ngại cuộc sống giữa đường sẽ bất tiện, Liang lại khẳng định mình vẫn thấy “yên tĩnh, vui vẻ” trong căn nhà đặc biệt này.

Theo báo chí địa phương, cô Liang muốn được nhận 4 căn hộ trong khi cơ quan chức năng chỉ chấp thuận hai căn, khiến việc thỏa thuận bất thành.

Theo Oddity Central/Chinadaily/BusinessInsider