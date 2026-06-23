Chen Xiufeng nổi tiếng nhờ bán món chân ngỗng nướng. Ảnh: Weibo

Nổi tiếng nhờ món ăn chân ngỗng nướng

Chen Xiufeng (56 tuổi) chủ một quán chân ngỗng nướng ở Bắc Kinh, nổi tiếng với biệt danh "Dì chân ngỗng". Bắt đầu khoảng năm 2023, tên tuổi của bà Chen nổi lên tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Nhân dân Trung Quốc. Những chiếc chân ngỗng quay của bà trở thành món ăn "phải thử" đối với nhiều sinh viên.

Trước đó, khi bán trái cây trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh, bà được sinh viên gọi là "Dì bán trái cây". Khi chuyển sang bán chân quay, cái tên "Dì chân ngỗng" trở nên quen thuộc.

Do nhu cầu quá lớn khiến sinh viên tự lập hàng chục nhóm đặt hàng trên WeChat. Mỗi nhóm có thể lên tới hàng trăm thành viên, trong khi số lượng sản phẩm được phân phối mỗi ngày lại rất hạn chế. Chính sự khan hiếm này đã góp phần tạo nên cơn sốt quanh thương hiệu "Dì chân ngỗng".

Không ít sinh viên sẵn sàng xếp hàng hoặc tham gia các nhóm đặt hàng chỉ để có cơ hội mua được món ăn nổi tiếng này.

Danh tiếng của bà không dừng lại trong khuôn viên trường học. Năm 2024, bà được mời đến Đại học Bắc Kinh để chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp. Cùng năm đó, bà còn hợp tác với nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu trong một chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Nhiều cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc, trong đó có Nhân Dân Nhật Báo và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), từng đưa tin về hành trình từ lao động nhập cư trở thành người bán hàng rong nổi tiếng của bà.

Tuy nhiên, hình ảnh quen thuộc ấy đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi chủ quán bất ngờ thừa nhận rằng sản phẩm bà bán không phải chân ngỗng, mà thực chất là chân vịt, theo Sixthtone.

Khách xếp hàng dài chờ ăn món chân ngỗng nướng ở quán bà Chen. Ảnh: VCG/Sixthtone

Lời thú nhận gây chấn động

Mới đây, vụ việc bùng phát khi ảnh chụp màn hình một tin nhắn của bà Chen lan truyền trên mạng xã hội. Trong cuộc trò chuyện với nhóm khách hàng, bà nói rằng những chiếc chân quay được chế biến từ vịt, chứ không phải ngỗng.

Thông tin này lập tức khiến nhiều khách hàng sửng sốt. Theo truyền thông Trung Quốc, giá bán buôn một chiếc chân ngỗng thường cao gấp đôi chân vịt. Sự chênh lệch đáng kể về giá thành khiến nhiều người cho rằng, họ đã bị đánh lừa trong suốt thời gian dài.

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, bà Chen khẳng định bản thân không cố tình lừa dối khách hàng ngay từ đầu.

Khi mới bắt đầu kinh doanh, bà thực sự bán chân ngỗng. Tuy nhiên, do nguồn cung ngày càng khan hiếm nên bà buộc phải chuyển sang sử dụng chân vịt.

"Tôi từng bán chân ngỗng thật. Sau đó nguyên liệu thiếu hụt nên mới chuyển sang chân vịt", bà chia sẻ.

Bà Chen và chồng chuyển từ thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô đến Bắc Kinh từ năm 2000. Ban đầu, hai vợ chồng bán cơm hộp tại các công trường xây dựng trước khi mở quầy trái cây gần Đại học Bắc Kinh.

Mỗi ngày gia đình chế biến khoảng 500 chiếc chân vịt, thời điểm cao nhất có thể đạt gần 1.000 chiếc. Doanh thu hàng tháng vào khoảng 50.000 nhân dân tệ (hơn 190 triệu đồng).

Trên mạng xã hội Trung Quốc, chủ đề liên quan đến việc "Dì chân ngỗng bán chân vịt" nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này có dấu hiệu gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, trong khi một số người khác đặt câu hỏi vì sao sinh viên của những trường đại học hàng đầu đất nước lại không nhận ra sự khác biệt giữa chân vịt và chân ngỗng trong suốt nhiều năm.

Hiện tại, bà Chen đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Gia đình hiện sinh sống trong một tòa nhà thương mại kiêm nhà ở 3 tầng ở quận Xương Bình, phía bắc Bắc Kinh.

Cơ quan quản lý giám sát thị trường cho biết, đã tiếp nhận các phản ánh liên quan đến vụ việc. Kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố sau khi quá trình xác minh hoàn tất.