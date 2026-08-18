Chú rể lập chiến công khi truy bắt kẻ tình nghi thu hút sự chú ý. Ảnh: QQ

Tối 10/8, Lý Hy (24 tuổi), một nhân viên cảnh sát hỗ trợ thuộc Công an huyện Lư Tây, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), vừa kết thúc tiệc cưới. Khi đang trên đường về nhà thì anh bất ngờ phát hiện bóng lưng một người đàn ông trông rất giống Lưu XX, nghi phạm trộm cắp đang bị truy tìm.

Vốn có kinh nghiệm công tác trong lực lượng công an, Lý Hy lập tức cảnh giác. Anh nhanh chóng nhờ người bạn đồng nghiệp, cũng là phù rể trong đám cưới, Lý Cẩm Thành (23 tuổi), lái xe đến một góc đường gần đó, trang QQ đưa tin.

Sau khi trao đổi, cả hai lập tức gọi điện cho Đồn cảnh sát Kim Mã để báo tin và đề nghị hỗ trợ. Để không bỏ lỡ thời cơ, Lý Hy chỉ kịp giải thích vài câu với cô dâu rồi cùng Lý Cẩm Thành chạy về phía khu vực nghi phạm đang xuất hiện.

Tại đây, hai người phát hiện một người đàn ông đang ngồi xổm trước một chiếc xe tải. Quan sát kỹ, họ xác nhận đây chính là Lưu XX - người đang bị truy tìm vì liên quan đến một vụ trộm xe máy điện.

Hai người không manh động mà giữ khoảng cách, đồng thời chờ lực lượng hỗ trợ. Chỉ 3 phút sau, cảnh sát và lực lượng tăng viện có mặt. Khi thời cơ thích hợp, Lý Hy và Lý Cẩm Thành phối hợp cùng đồng đội nhanh chóng áp sát, khống chế nghi phạm.

Đáng chú ý, từ lúc phát hiện đến khi bắt giữ thành công chỉ chưa đầy 10 phút.

Theo điều tra, ngày 23/6, Lưu XX đã trộm một chiếc xe máy điện tại thị trấn Kim Mã, huyện Lư Tây. Sau đó, người này lái chiếc xe đến huyện Sư Tông, thành phố Khúc Tĩnh để tìm cách tiêu thụ rồi tiếp tục bỏ trốn đến Quý Châu.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Hiện người này đã bị tạm giữ hình sự và vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Sau khi biết chuyện, đồng nghiệp tại đồn cảnh sát hài hước nói với chú rể: “Chú rể mới cưới đã phá được án rồi!”.

Còn cô dâu, khi được hỏi về việc chồng đột ngột bỏ đi sau đám cưới để truy bắt nghi phạm, chỉ nói một câu khiến nhiều người thích thú: “Tôi cảm thấy tự hào về anh ấy!”.

Câu chuyện của chú rể dũng cảm, tận tụy này nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng gọi đây là “song hỷ lâm môn”: vừa cưới vợ, vừa lập công.