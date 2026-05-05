Bên trong thị trấn béo phì, người dân ăn 3 bữa đồ ăn nhanh mỗi ngày. Ảnh: The Times

Từng là trung tâm luyện kim sôi động trong những năm 1980-1990, thị trấn Ebbw Vale, xứ Wales giờ đây được biết đến như “thủ phủ đồ ăn nhanh”.

Dọc các con phố chính, hàng loạt cửa hàng thức ăn nhanh mọc lên san sát, từ bánh mì kẹp thịt, pizza cho tới gà rán, tạo nên môi trường ăn uống mà nhiều người dân cho rằng “gần như không có lựa chọn lành mạnh”.

Đồ ăn nhanh giá rẻ, tiện lợi

Theo thống kê, khoảng 38% người dân địa phương sống dựa vào trợ cấp xã hội. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, những bữa ăn chi phí thấp, nhanh chóng lại trở thành lựa chọn dễ tiếp cận nhất.

Dale Owen - thợ sơn 54 tuổi, cho biết: “Bạn có thể mua một suất bánh mì kẹp thịt với giá rất rẻ, nhưng nó không hề tốt cho sức khỏe".

Ông cũng cho rằng sự bùng nổ của các cửa hàng đồ ăn nhanh là một phần lý do khiến tình trạng sức khỏe cộng đồng đi xuống.

Không chỉ người lớn, trẻ em tại đây cũng sớm hình thành thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Nhiều phụ huynh thừa nhận các chuỗi thức ăn nhanh gần như đã trở thành điểm tụ tập quen thuộc sau giờ học.

"Ở đây quá dễ để ăn đồ ăn nhanh, nhưng lại rất khó tìm được lựa chọn tốt cho sức khỏe", bà Ceri Dobbins, một cư dân ăn chay, chia sẻ.

Nơi đây được mệnh danh là "thị trấn béo phì nhất Vương quốc Anh". Cuộc sống tại thị trấn giờ đây bị bao phủ bởi những con số đáng lo ngại. 8/10 người trưởng thành thừa cân, 37% dân số mắc béo phì và phụ nữ tại đây có tuổi thọ thấp nhất toàn Vương quốc Anh. Một số người dân địa phương mua đồ ăn nhanh mang về 3 lần một ngày, theo The Sun.

Bên trong thị trấn, người dân ăn 3 bữa đồ ăn nhanh mỗi ngày. Ảnh: The Sun

Người dân vất vả giảm cân

Elaine - người dân địa phương, cho biết cách ăn uống đã khiến cân nặng của cô lên mức gần 108kg. Nhưng cô không tìm được cách kiểm soát tình trạng này.

“Tôi biết mình thừa cân nhưng không biết phải làm sao. Tôi yêu công việc của mình, nhưng nó chiếm quá nhiều thời gian. Tôi không còn thời gian chuẩn bị hay nấu nướng. Thậm chí, tôi còn không đủ thời gian để đi mua thực phẩm.

Mỗi tối về nhà, tôi kiệt sức và đói cồn cào. Vì vậy, hầu hết các bữa tối tôi đều gọi đồ ăn nhanh giao tận nơi. Tôi biết đây không phải là lối sống lành mạnh”, cô nói.

Jodie Hughes, một chuyên viên làm đẹp, cho biết cô từng phải phẫu thuật thu nhỏ dạ dày và đã giảm tới 102kg. Theo cô, tình trạng thừa cân của mình phần lớn xuất phát từ sự tràn lan của các cửa hàng đồ ăn mang đi và các chuỗi thức ăn nhanh “gây nghiện” trong khu vực.

Cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ thông qua liệu pháp tâm lý và thề sẽ không ăn đồ ăn nhanh nữa để duy trì việc giảm cân.

Trước thực trạng đáng báo động, Hội đồng khu vực Blaenau Gwent đã thông qua đề xuất tăng cường các biện pháp phòng, chống béo phì, như xem xét hạn chế quảng cáo thực phẩm siêu chế biến và kiểm soát sự phát triển của các cửa hàng đồ ăn nhanh.

Bên cạnh đó, một số tín hiệu tích cực cũng bắt đầu xuất hiện, như mở rộng không gian xanh và tổ chức các lớp học nấu ăn cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh.

Câu chuyện tại Ebbw Vale không phải là cá biệt, mà phản ánh xu hướng phổ biến tại nhiều khu vực thu nhập thấp, nơi người dân phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa chi phí và sức khỏe.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu không có những chính sách đồng bộ, từ giáo dục dinh dưỡng, quy hoạch đô thị đến kiểm soát ngành công nghiệp thực phẩm, những “điểm nóng béo phì” như Ebbw Vale sẽ còn tiếp tục gia tăng.