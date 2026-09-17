Phải kiến trúc lại phần mềm theo cách để AI có thể sử dụng hiệu quả

Ngày 17/9, Base.vn tổ chức chuỗi sự kiện Enterprise AI Summit 2026 - The Intelligence Age, tập trung vào một câu hỏi: Nếu trước đây phần mềm được xây dựng để giúp con người làm việc tốt hơn, điều gì sẽ xảy ra khi doanh nghiệp có thêm một lực lượng lao động mới là AI?

Theo Base.vn, đây không đơn thuần là câu chuyện đưa thêm một tính năng AI vào phần mềm. AI đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức công việc, quản lý dữ liệu, tích lũy tri thức và phối hợp giữa con người với máy móc.

Sau hai năm theo đuổi bài toán này, Base giới thiệu Base 2.0, một kiến trúc được xây dựng lại với mục tiêu để con người và AI có thể cùng tham gia vào quá trình vận hành doanh nghiệp.

Theo chuyên gia giải pháp cho tổ chức, doanh nghiệp Lê Bảo Ngọc, trong bối cảnh đó, các nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp buộc phải nhìn lại từ những nguyên lý đầu tiên về cách doanh nghiệp tạo ra giá trị, cách con người cộng tác, cách tri thức được tích lũy và cách AI có thể thực sự trở thành một lực lượng lao động.

Một nền tảng nơi doanh nghiệp không chỉ số hóa quy trình mà còn có thể tích lũy tri thức sau mỗi lần vận hành; nơi AI không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà có thể tham gia trực tiếp vào công việc với đầy đủ ngữ cảnh của doanh nghiệp; nơi mỗi kết quả tạo ra đều giúp toàn bộ tổ chức học hỏi và trở nên thông minh hơn.

Theo ông Phạm Kim Hùng, Nhà sáng lập, Chủ tịch Base, thời gian qua thế giới liên tục xuất hiện những mô hình AI mới.

Tuy nhiên, điều quan trọng với các chủ doanh nghiệp không chỉ là có thêm mô hình AI nào, mà là AI sẽ tác động như thế nào đến con người, quy trình và dữ liệu của doanh nghiệp.

“Chúng ta cần phải nghĩ lại những thứ đã xây dựng trong hàng chục năm để phục vụ doanh nghiệp, liệu bây giờ còn phù hợp hay không khi AI xuất hiện”, ông Hùng đặt vấn đề.

AI đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức công việc, quản lý dữ liệu, tích lũy tri thức và phối hợp giữa con người với máy móc.

Trong 10 năm qua, Base đã đưa công nghệ đến hơn 12.000 doanh nghiệp, không chỉ tại Việt Nam mà còn mở rộng ra thị trường quốc tế.

Theo ông Hùng, mỗi doanh nghiệp lại mang đến những bài toán và ý tưởng khác nhau, qua đó đặt ra yêu cầu để Base liên tục hoàn thiện sản phẩm.

Nhưng sự xuất hiện của AI tạo ra một câu hỏi khác: Những sản phẩm được xây dựng trong kỷ nguyên SaaS có còn phù hợp khi AI Agent trở thành một phần trong lực lượng lao động của doanh nghiệp?

Ông Hùng cho rằng AI Agent muốn hoạt động hiệu quả cần một hệ thống dữ liệu được cấu trúc hoàn chỉnh. Nếu dữ liệu, quy trình và nghiệp vụ không được tổ chức phù hợp, việc đưa AI vào vận hành sẽ khó đạt hiệu quả.

“Chúng tôi hiểu rằng cần phải kiến trúc lại phần mềm theo cách để AI có thể sử dụng hiệu quả. Điều này giống như việc đưa lao động ảo vào quy trình vận hành”, ông nói.

Theo Chủ tịch Base, cách tiếp cận cũ khó giải quyết đầy đủ bài toán mới. Thay vì chỉ coi AI là một công cụ hỗ trợ con người, doanh nghiệp cần tính đến khả năng AI trực tiếp tham gia vào công việc.

Base cho biết Base 2.0 không được xây dựng đơn thuần bằng cách bổ sung AI vào nền tảng cũ. Đội ngũ phát triển đã nhìn lại từ những nguyên lý nền tảng về cách doanh nghiệp tạo ra giá trị, con người cộng tác, tri thức được tích lũy và AI có thể trở thành một lực lượng lao động trong tổ chức.

Kiến trúc mới hướng tới một nền tảng trong đó doanh nghiệp không chỉ số hóa quy trình mà còn có thể tích lũy tri thức sau mỗi lần vận hành.

AI cũng không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà có thể tham gia trực tiếp vào công việc với đầy đủ ngữ cảnh của doanh nghiệp. Mỗi kết quả được tạo ra có thể trở thành một phần tri thức, giúp tổ chức tiếp tục học hỏi.

Base đồng thời hướng tới khả năng để doanh nghiệp tự xây dựng các ứng dụng, AI Agent, quy trình và kết nối mới nhằm mở rộng năng lực của chính mình, thay vì chỉ sử dụng những gì phần mềm cung cấp sẵn.

Ông Phạm Kim Hùng cho rằng kiến trúc phần mềm dành cho thời đại mới phải bảo đảm khả năng để con người và AI làm việc cùng nhau. AI không nên chỉ là một xu hướng thời thượng mà phải có khả năng vận hành liên tục và tạo ra hiệu quả thực tế.

Để minh họa cho sự thay đổi này, ông Hùng nhắc tới giai đoạn Internet mới phổ biến và cách Amazon từng đặt ra yêu cầu mạnh mẽ về việc mọi thứ phải được xây dựng dưới dạng dịch vụ.

Theo ông, bài học từ quá trình đó cho thấy khi một công nghệ mới thay đổi cách vận hành, doanh nghiệp không thể chỉ “gắn” công nghệ mới vào kiến trúc cũ mà cần thay đổi từ nền tảng.

Ba câu hỏi để AI thực sự trở thành “lao động ảo”

Theo ông Hùng, khi thiết kế kiến trúc để con người và AI có thể làm việc cùng nhau, doanh nghiệp cần xác định rõ những nguyên tắc nền tảng thay vì chạy theo từng mô hình AI mới.

Ông đưa ra ba câu hỏi cơ bản cần được định nghĩa rõ: Ai làm gì? Làm được gì? Và làm như thế nào?

Ba câu hỏi này liên quan trực tiếp đến việc xác định vai trò của con người và AI trong quy trình vận hành. AI Agent không thể hoạt động hiệu quả nếu không được đặt trong một hệ thống nghiệp vụ, dữ liệu và quy trình rõ ràng.

Theo ông Phạm Kim Hùng, khi thiết kế kiến trúc để con người và AI có thể làm việc cùng nhau, doanh nghiệp cần xác định rõ những nguyên tắc nền tảng thay vì chạy theo từng mô hình AI mới.

Từ góc nhìn này, sự xuất hiện của AI không chỉ tạo ra một thế hệ công cụ mới mà có thể kéo theo sự thay đổi trong chính kiến trúc của phần mềm doanh nghiệp.

Base cho rằng đây cũng là lý do ngành phần mềm doanh nghiệp đang bước vào một giai đoạn tự làm mới. Những khái niệm như AI Agent hay Copilot ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trong khi cách doanh nghiệp sử dụng phần mềm cũng thay đổi.

Nếu kỷ nguyên SaaS tập trung vào việc đưa quy trình và dữ liệu lên nền tảng số, thì kỷ nguyên AI đặt ra bài toán tiếp theo: làm thế nào để chính hệ thống có thể hiểu doanh nghiệp, tích lũy tri thức và cùng con người thực hiện công việc.

Với Base, Base 2.0 được xem là kết quả của quá trình tái kiến trúc đó. Không chỉ là một phiên bản mới của phần mềm, nền tảng này được định vị như một cách tiếp cận mới đối với mô hình doanh nghiệp trong thời đại con người và AI cùng làm việc.