Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cho rằng AI có thể khuếch đại năng lực của một người lên hàng trăm lần, nhưng cũng có thể thay thế hoàn toàn một con người trong một cuộc trò chuyện. Nó có thể giúp con người giàu có hơn nhưng cũng có nguy cơ khiến con người cô đơn hơn.

Trong thư gửi nhân viên nhân dịp sinh nhật VNG, ông Lê Hồng Minh cho biết đây là năm ông dành nhiều thời gian trước màn hình máy tính nhất để học một công nghệ mới.

“Từ tháng Một đến nay, tôi dùng AI mỗi ngày, trong mọi khía cạnh công việc”, ông chia sẻ. Chủ tịch VNG cho biết ông tự xây dựng công cụ, viết code, thử nghiệm với các agent, đọc các bài nghiên cứu và chia sẻ về AI cả trong lẫn ngoài VNG. Cùng với đội ngũ lãnh đạo, ông “thúc ép” tất cả các mảng kinh doanh lõi của VNG phải ứng dụng AI, đồng thời suy nghĩ lại về cách thức làm việc và vận hành.

Tuy nhiên, ông thừa nhận vẫn cảm thấy VNG “làm chưa đủ” trong bối cảnh ngành công nghệ đang phát triển với tốc độ rất nhanh.

AI có thể tạo ra một “đại nhảy vọt” mới

Trong bức thư gửi nhân viên ông Lê Hồng Minh nhấn mạnh, tốc độ phát triển của AI hiện nay khiến ngay cả việc theo kịp những thay đổi diễn ra mỗi tuần cũng đã là một thách thức. Ông Minh cho rằng AI sẽ là công nghệ định hình thời đại, với sức mạnh có thể vượt xa Internet và công nghệ di động - hai làn sóng công nghệ từng góp phần giúp VNG phát triển trong suốt 22 năm qua.

Tuy nhiên, thay vì chỉ đặt câu hỏi “nên sử dụng AI như thế nào”, Chủ tịch VNG muốn nhân viên suy nghĩ về một câu hỏi sâu hơn: “Vì sao chúng ta nên sử dụng AI?”

Theo ông, trong suốt lịch sử, công nghệ luôn là nền tảng giúp con người tạo ra sự thịnh vượng, từ việc có thêm năng lượng, lương thực, của cải cho đến thời gian.

Từ lửa, động cơ hơi nước, điện cho đến Internet, mỗi bước tiến lớn về công nghệ đều mở rộng khả năng tạo ra và thụ hưởng giá trị của con người.

Theo ông Lê Hồng Minh, có thể đưa khả năng này tiến xa hơn rất nhiều và tạo ra nguồn của cải khổng lồ trong 20 năm tới. Những người đi đầu trong phát triển và ứng dụng AI sẽ có cơ hội gặt hái thành quả lớn hơn. Mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tương lai rộng mở hơn cho con cái và sự thịnh vượng cho bản thân là điều hoàn toàn chính đáng. “Xét cho cùng, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng là lý do chúng ta luôn nỗ lực làm việc”, ông Minh viết.

Khi AI càng mạnh, giá trị con người càng phải lớn

Nhưng theo Chủ tịch VNG, điều nguy hiểm là con người có thể quên mất mục đích thực sự của việc tạo ra của cải. Những điều quan trọng nhất trong cuộc sống đều xoay quanh con người: những người mình yêu thương, những người gắn bó, những người ở quanh mình và việc liệu chúng ta có giúp họ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn hay không. Ông Minh cảnh báo, khi sự giàu có trở thành mục đích duy nhất, con người có thể kiếm được rất nhiều nhưng đồng thời đánh mất những giá trị quan trọng nhất.

AI khiến cả “cái được” và “cái mất” đều lớn hơn. AI có thể khuếch đại năng lực của một người lên hàng trăm lần, nhưng cũng có thể thay thế hoàn toàn một con người trong một cuộc trò chuyện. Nó có thể giúp con người giàu có hơn nhưng cũng có nguy cơ khiến con người cô đơn hơn; giúp làm được nhiều việc hơn nhưng đồng thời khiến con người bối rối hơn về ý nghĩa của những việc mình đang làm. Đó là lý do ông Lê Hồng Minh chọn HUMAN² làm chủ đề cho năm nay.

Theo Chủ tịch VNG, khi con người làm việc cùng AI, mục tiêu không chỉ là “nhân lên năng lực”, mà còn phải “nhân lên những giá trị nhân văn”. “Nếu năng lực của chúng ta ngày càng lớn hơn, nhưng những giá trị thuộc về con người lại ngày càng nhỏ đi, chúng ta sẽ tạo ra một tương lai mà chính mình cũng không muốn truyền lại cho thế hệ sau”, ông Minh chia sẻ.

“Hãy hết mình với AI, nhưng đừng để AI lấy đi sự kết nối”

Thông điệp này được Chủ tịch VNG liên hệ với chính những sản phẩm đã tạo nên hành trình 22 năm của doanh nghiệp. Hai thập kỷ trước, khi nhiều người đặt câu hỏi vì sao có người dành hàng giờ để chơi game, câu trả lời của ông Lê Hồng Minh rất đơn giản: người ta chơi để kết nối và tìm kiếm niềm vui cùng người khác. “Họ đến vì trò chơi, và ở lại vì những người bạn”, ông Minh viết.

Chủ tịch VNG chia sẻ tiếp, Zalo cũng được xây dựng trên một ý tưởng tương tự, nhưng theo một cách khác. Hiện 80 triệu người sử dụng Zalo để trò chuyện với những người họ quan tâm, với tổng cộng 2 tỷ lượt trao đổi mỗi ngày.

Theo ông, tinh thần kết nối cũng là một trong những sức mạnh quan trọng của chính VNG. Ông tin rằng nhân viên VNG thực sự quan tâm đến những người đồng đội của mình. Văn hóa đó được xây dựng qua những cuộc tranh luận, tiếng cười, những bữa ăn và cả những giai đoạn khó khăn mà các thành viên cùng nhau vượt qua. Đây cũng là lý do VNG có những “Survivors” - những người đã gắn bó với công ty hơn 10 năm. “Họ ở lại vì muốn có mặt khi đồng đội cần, và tin rằng khi mình cần, đồng đội cũng sẽ có mặt”, ông chia sẻ.

Bước sang tuổi 22, Chủ tịch VNG kỳ vọng nhân viên sẽ “hết mình với AI”: học cùng AI, kiến tạo cùng AI và để AI đảm đương những công việc máy móc có thể làm tốt. Nhưng phần thời gian và năng lực được giải phóng nhờ AI cần được sử dụng cho những việc có giá trị hơn. Đó có thể là dành thêm thời gian cho đồng đội, gia đình và người dùng; thấu hiểu họ sâu sắc hơn và xây dựng những kết nối thực chất hơn.

Trong quá trình tạo ra sản phẩm với AI, ông Lê Hồng Minh đề nghị nhân viên luôn đặt ra một câu hỏi: “Thứ này có giúp con người kết nối với nhau nhiều hơn và sống cuộc sống tốt đẹp hơn không?” Với ông, VNG là một đại gia đình, nơi những người đồng đội làm cho công việc trở nên có ý nghĩa.

“Dù tiến xa đến đâu trong kỷ nguyên AI, mong rằng chúng ta vẫn luôn giữ được bản sắc và những giá trị đã làm nên con người VNG”, Chủ tịch VNG nhắn gửi.