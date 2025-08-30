Ngày 29/8, Bộ KH&CN tổ chức toạ đàm trong Diễn đàn “AI trong Kỷ nguyên số” tại Trung tâm triễn lãm quốc gia. Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 80 năm quốc khánh tại Triễn lãm Thành tựu Khoa học, công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia nhằm trao đổi về chiến lược, chính sách phát triển và ứng dụng AI vì lợi ích quốc gia, đồng thời thúc đẩy các nền tảng AI Make in Vietnam.

Đại diện Bộ KH&CN nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn đàn trong việc trao đổi thẳng thắn và cởi mở giữa các cơ quan của Bộ với các chuyên gia về AI, các đại diện doanh nghiệp công nghệ, viện và trường đào tạo công nghệ trong và ngoài nước. Đại diện Bộ KH&CN nhấn mạnh, lợi thế của Việt Nam là dữ liệu Việt Nam, bài toán của Việt Nam, là mã nguồn mở AI, là con người Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, và là sự linh hoạt thích ứng của văn hoá Việt Nam.

Tham luận tại diễn đàn này, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC và ông Đặng Văn Tú, Tổng Giám đốc công ty CMC OpenAI, đã có bài tham luận về sáng kiến Chuyển đổi AI (Enable your AI-X) của CMC và sau đó là Hệ sinh thái mở C-OpenAI - nền tảng trí tuệ nhân tạo quốc gia Made by CMC, Make in Vietnam.

C-OpenAI là hạt nhân để thực hiện Chuyển đổi AI trên quy mô Chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển Kinh tế tư nhân. C-OpenAI cùng với CMC Cloud là hai nhiệm vụ quốc gia mà CMC đã cam kết triển khai.

Ông Đặng Văn Tú chia sẻ: “Tầm nhìn của C-OpenAI là hướng tới trở thành nền tảng AI mở và an toàn do Việt Nam xây dựng, phát triển, trao quyền đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, dẫn dắt bứt phá năng lực cạnh tranh và mang lại cơ hội, chất lượng sống tốt hơn trong kỷ nguyên số.”

Sau gần 1 năm công bố sáng kiến chiến lược AI-X, CMC đã giới thiệu về AI-X tới các đối tác, khách hàng tại Tokyo, và tại Davos, Thuỵ Sỹ. Cùng với đó, CMC đã triển khai rất nhiều giải pháp ứng dụng AI góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Việc thành lập C-OpenAI chính là bước đi cụ thể hóa sau gần 1 năm và là lời cam kết mạnh mẽ của CMC trong việc đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng để đưa Việt Nam vươn lên làm chủ công nghệ AI, hiện thực hóa khát vọng số của dân tộc.

“Đây là nền tảng giúp chúng ta làm chủ được dữ liệu, làm chủ được hạ tầng AI và C-OpenAI chào đón tất cả doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác, nhà nghiên cứu cùng tham gia, chung tay xây dựng năng lực AI của Việt Nam” ông Đặng Văn Tú tin tưởng.

Tại diễn này một câu hỏi đặt ra như làm thế nào để cân bằng giữa việc “mở” và bảo mật dữ liệu cá nhân trong bối cảnh Nghị định 13 đã được ban hành và Luật dữ liệu đang được dự thảo, ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ: “Muốn phát triển thì phải dựa vào trí tuệ toàn nhân loại - dựa vào các nền tảng mở. Vì đó mình cũng cần mở suy nghĩ của mình ra. Đó chính là triết lý open-mind của CMC, làm gì cũng mở, làm gì cũng kết nối. Tất nhiên về dữ liệu, chúng ta phải tuân thủ 100% Nghị định 13 và sắp tới là Luật dữ liệu. Quá trình huấn luyện cho các model cần được đảm bảo không lộ lọt các thông tin bảo mật”.

Ông Nguyễn Trung Chính đề xuất với Bộ KH&CN việc cần có một chiến lược quốc gia về công nghệ mở, và có thể thành lập một hiệp hội công nghệ mở quốc gia. Với AI mở, chúng ta sẽ mở ra cơ hội mới, mở ra tương lai mới.