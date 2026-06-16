Hôm nay (16/6), TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, đều ở Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, ở TPHCM) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này, 1.258 nhà đầu tư bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty CP nước CNA được thành lập năm 2019, do ông Sỹ Anh Tuyên làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật; ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Đến năm 2022, ông Tuyên đổi tên doanh nghiệp thành Công ty CP nước GMT, với số vốn điều lệ 250 tỷ đồng (các nhân viên không góp vốn theo quy định).

Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, ông Tuyên bàn bạc, thống nhất với 2 Phó Chủ tịch HĐQT là Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung trong việc xây dựng “hệ sinh thái GMT”.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: CTV

Đến năm 2025, “hệ sinh thái GMT” do ông Tuyên điều hành đã lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có doanh thu.

Đưa ra thông tin gian dối để “dụ mồi”

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2022 - 2025, dù Công ty GMT không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối về việc công ty có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế…

Theo lời nói dối của các bị cáo, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong “hệ sinh thái GMT” luôn ở mức cao; các thành viên tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng.

Để tạo sự tin tưởng, ông Tuyên bổ nhiệm nguyên giám đốc một bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho công ty.

Ngoài ra, các bị cáo hứa hẹn trả lợi nhuận cao theo tuần để lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT, qua đó chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Tuyên bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu; còn Nhung và Trung có vai trò giúp sức.

Nhung, Trung và những người liên quan trong “hệ sinh thái GMT” nhận tiền và sử dụng tiền đều theo sự chỉ đạo của ông Tuyên nên ông này phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với số tiền đã chiếm đoạt là hơn 89 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng báo 2 lần tìm bị hại, đồng thời có văn bản ủy thác điều tra đến công an các tỉnh, thành phố trên cả nước để triệu tập, làm việc với 1.258 cá nhân.

Đến nay, VKSND Tối cao xác định, với 474 bị hại có yêu cầu trả lại tiền, ông Tuyên phải chịu trách nhiệm trả lại cho họ hơn 48 tỷ đồng. Đối với số tiền hơn 41 tỷ đồng, các bị hại không yêu cầu phải trả lại nhưng đây là số tiền do phạm tội mà có nên cần phải tịch thu sung ngân sách nhà nước.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.