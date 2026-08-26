Quang Hải trở lại

Quang Hải có thể là thay đổi đáng chú ý nhất trong đội hình tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan vào 20h tối nay (26/8) trên sân Mỹ Đình, khuôn khổ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Ở trận lượt đi, tiền vệ này ngồi dự bị khi HLV Kim Sang Sik lựa chọn Thành Long đá cạnh Hoàng Đức. Tuy nhiên, sau màn thể hiện không thật sự tốt và vấn đề thể lực, Thành Long nhiều khả năng nhường vị trí cho Quang Hải ở trận lượt về.

Ngoài ra, lựa chọn Quang Hải cũng là bởi tiền vệ đội trưởng tuyển Việt Nam đang lấy lại sự hưng phấn sau bàn thắng ấn định tỉ số trong trận lượt đi.

Quang Hải trở lại đội hình xuất phát?

Sự trở lại của Quang Hải giúp tuyến giữa tuyển Việt Nam có thêm một cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, đồng thời buộc Thái Lan phải dè chừng khi nhiều khả năng “Voi chiến” đẩy cao, gây sức ép ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Ngoài ra Quang Hải cũng có thể giúp Hoàng Đức giảm bớt phần nào nhiệm vụ tổ chức bóng. Khả năng chuyền bóng và tạo ra những tình huống đột biến của tiền vệ này giúp Việt Nam có thêm phương án khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Còn bao nhiêu thay đổi?

Ở hàng thủ, Việt Anh nhiều khả năng cũng được tung vào sân ngay từ đầu. Với sự xuất hiện này, HLV Kim Sang Sik có thể đẩy Văn Hậu chuyển sang hành lang cánh trái thay cho Văn Vĩ - người ở trận lượt đi chơi chưa hiệu quả.

Có Văn Hậu ở hành lang cánh trái, ngoài việc tận dụng những tình huống tham gia tấn công thì hậu vệ của CAHN tăng chất thép cho hàng thủ bởi khả năng tranh chấp.

Đây là thay đổi không quá bất ngờ nếu xét đến cách Thái Lan có thể tiếp cận trận đấu. Khi đội khách buộc phải tấn công, những tình huống bóng bổng, tranh chấp trong vòng cấm xuất hiện nhiều hơn và Việt Anh có thể mang tới sự chắc chắn cần thiết.

HLV Kim Sang Sik không đưa ra quá nhiều điều chỉnh nhằm hướng tới sự ổn định và giành chiến thắng trước Thái Lan

Bộ ba trung vệ dự kiến gồm Xuân Mạnh, Thành Chung và Việt Anh. Patrik Lê Giang tiếp tục bắt chính sau màn trình diễn siêu đẳng cấp ở Rajamangala.

Trên hàng công, đá cặp cùng Đình Bắc và Xuân Son là Tài Lộc (thay cho Hoàng Hên) bởi cầu thủ này có khả năng di chuyển rộng, tranh chấp và tạo khoảng trống, phù hợp với cách chơi chuyển trạng thái mà tuyển Việt Nam có thể sử dụng khi đang dẫn trước hai bàn.

Trong khi đó, Xuân Son vẫn là lựa chọn cao nhất trên hàng công. Tiền đạo dẫu chưa ghi bàn ở lượt đi những vẫn là mối đe dọa lớn với hàng thủ Thái Lan, nhất là khi đội khách phải dâng cao.

Đình Bắc cũng giữ vị trí bên cánh còn lại. Với tốc độ và khả năng đi bóng, cầu thủ này có thể trở thành phương án phản công quan trọng một khi Thái Lan đẩy nhiều cầu thủ lên phía trước.

Nhìn tổng thể, đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam không thay đổi quá nhiều so với trận lượt đi. Những điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể sau 90 phút tại Rajamangala.

Đó cũng là lý do đội hình dự kiến này cho thấy HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng vẫn ưu tiên sự ổn định. Tuyển Việt Nam sẽ chờ thời điểm thích hợp để tấn công, thay vì chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam (3-4-3): Patrik Lê Giang; Tiến Anh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Xuân Son, Tài Lộc

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