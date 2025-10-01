Clip: Chiều 1/10, đường Võ Chí Công vẫn chưa rút hết nước:

Chiều 1/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) khẳng định, Thành phố không bị động trong ứng phó với hoàn lưu bão số 10.

Ông Du cho biết, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ động triển khai các biện pháp từ sớm, từ xa (trước bão - PV) để phòng ngừa. Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn, vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước dẫn đến quá tải, gây ngập úng tại Hà Nội.

Ông Du cũng nhấn mạnh, khi thành phố ngập trên diện rộng, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị thoát nước huy động 100% lực lượng nhân công, máy móc thiết bị ứng trực, xử lý, khắc phục ngay.

"Tuy nhiên do lượng nước lớn nên cần thời gian tiêu thoát. Dự kiến 1-2 ngày tới sẽ giải quyết được vấn đề úng ngập hoàn toàn”, ông Du cho hay.

Đến ngày 1/10, vẫn còn nhiều điểm ngập úng trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: N. Huyền

Hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng

Trong báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng, cơ quan này lý giải nguyên nhân gây ngập úng trên diện rộng và kéo dài tại nhiều điểm trong ngày 30/9 và 1/10 là do mưa quá lớn, liên tục, kéo dài, vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị.

Cụ thể, công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố là 310mm/2 ngày. Tuy nhiên, trong ngày 30/9, lượng mưa tại nhiều điểm đã vượt xa công suất trên; cụ thể, tại Ô Chợ Dừa là 527,2mm (vượt 170%), Hai Bà Trưng 407,7mm (vượt 131,5%)…, gây quá tải cho hệ thống thoát nước.

Theo Sở Xây dựng, khi hệ thống thoát nước quá tải, nước mưa dồn về các điểm trũng thấp làm các điểm này ngập sâu. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn toàn vùng dẫn đến mực nước các sông ngoại thành Hà Nội dâng cao trên báo động 1, 2 nên nước không thể tiêu thoát tự chảy.

Trong khi đó, hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch thực hiện chậm.

Đơn vị thoát nước ứng trực, xử lý tình trạng ngập úng tại các điểm 'nóng'. Ảnh: N. Huyền

Cụ thể, khu vực nội thành có diện tích khoảng 313,19km2, hiện chỉ có khoảng 77,5km2 thuộc lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, đạt 24,7%.

Các nguồn tiêu và trạm bơm đầu mối cũng trong tình trạng đầu tư chậm. Tổng công suất các công trình đầu mối thoát nước thuộc vùng Tả Đáy yêu cầu là 811,5m3/s. Hiện nay tổng công suất các công trình đầu mối thoát nước đô thị là khoảng 164,5m3/s (đạt 20%).

Trạm bơm Yên Nghĩa 120m3/s chưa phát huy hết công suất do chưa xây dựng hệ thống hồ điều hòa; kênh La Khê dẫn nước về trạm bơm chưa hoàn chỉnh; kênh xả ra sông Đáy không vận hành đạt công suất thiết kế khi mực nước sông Đáy dâng cao.

Công trình đầu mối Liên Mạc công suất 170m3/s đang được xây dựng. Do đó việc tiêu thoát nước khu vực đô thị (ngoài khu vực nội đô) phụ thuộc vào mực nước trên sông Nhuệ.

Ngoài ra, hạ tầng thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ. Hệ thống thoát nước trong nội khu được đầu tư xây dựng nhưng chưa khớp nối đồng bộ với hệ thống tiêu thoát nước khu vực.

“Trên thực tế, cao độ của các khu vực phát triển mới không đồng bộ với cao độ nền khu vực, một số khu đô thị có cốt nền thấp hơn khu vực xung quanh nên khi mưa lớn, nước chảy theo mặt đường dồn về nhanh, gây ra các điểm ngập cục bộ, trong khi các nguồn xả và các trạm bơm đầu mối hiện nay chưa được xây dựng", Sở Xây dựng thông tin.

Cũng theo Sở Xây dựng, khu vực đô thị phát triển dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trước đây là đường ngoại thị, việc thoát nước mặt đường vào hệ thống tiêu thoát nước nông nghiệp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng, khi các công trình dọc tuyến đường được xây dựng có cốt cao độ cao hơn đường hiện trạng nên khi mưa lớn đường bị ngập.

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến 16h ngày 1/10, thành phố vẫn còn một số điểm ngập úng. Tại lưu vực sông Nhuệ có các điểm: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), Ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, KĐT Resco, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC)… Lưu vực Long Biên có các điểm: Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Ngọc Lâm.