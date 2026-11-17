Trước kiến nghị của cử tri phường Hà Đông về việc chậm bàn giao hạ tầng khu đô thị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ cách xử lý nếu chủ đầu tư tiếp tục không thực hiện.

Sáng nay, tại cuộc tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 3 HĐND TP Hà Nội trước kỳ họp thường lệ cuối năm, cử tri phường Hà Đông đề nghị bàn giao theo nguyên trạng hạ tầng một số khu đô thị, trong đó có Văn Khê và Simco Sông Đà.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Hữu Bảo phát biểu tại hội nghị sáng nay. Ảnh: Viết Thành

Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Hữu Bảo cho biết nhiều khu đô thị trên địa bàn thành phố đã có cư dân sinh sống trong khi một số hạng mục hạ tầng vẫn chưa hoàn thành. Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng để bàn giao.

“Tiếp thu ý kiến của cử tri, chúng tôi sẽ đôn đốc các chủ đầu tư khu đô thị này khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để bàn giao về thành phố quản lý” - ông Bảo nói.

“Đến bao giờ thì hoàn thành?”

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu ông Bảo làm rõ cách xử lý khi việc đôn đốc đã kéo dài nhiều năm mà chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành hạ tầng.

Bà đặt câu hỏi về trách nhiệm khắc phục của chủ đầu tư nếu công trình chưa bảo đảm yêu cầu, chế tài nếu họ không thực hiện và phần việc chính quyền thành phố, địa phương phải làm để người dân sớm được sử dụng hạ tầng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Ảnh: Viết Thành

“Kiến nghị đến bao giờ thì hoàn thành? Bao nhiêu năm không thể cứ 'khẩn trương' mãi được” - bà Hà yêu cầu.

Nhắc đến các khu đô thị La Khê, Văn Khê và những vướng mắc kéo dài từ nhiều năm trước, bà cho rằng hạ tầng đã được xây dựng nhưng thiếu đơn vị quản lý nên có thể xuống cấp, trong khi cư dân vẫn phải chờ. Bà đề nghị làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư kể từ khi được giao đất, cũng như cách xử lý trường hợp chậm tiến độ hoặc thi công sai yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt.

“Còn cái thiếu thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Nếu không phải là chủ đầu tư thì là ai, chứ không cứ ngồi chờ như thế này được” - Chủ tịch HĐND thành phố nêu vấn đề.

Trả lời câu hỏi, ông Bảo cho biết có thể tiếp nhận từng hạng mục đã hoàn thành để đưa vào sử dụng, quản lý và bảo trì ngay trong thời gian các phần việc khác đang được triển khai. Với hạng mục chưa hoàn thành, Sở sẽ tham mưu thành phố xử lý vi phạm khi chủ đầu tư để quá tiến độ thực hiện dự án hoặc thi công sai thiết kế.

Đối với những dự án đã triển khai từ lâu, Sở sẽ báo cáo UBND thành phố phương án cho phép bàn giao nguyên trạng để có đơn vị tiếp nhận, vận hành.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết HĐND thành phố sẽ tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị này.

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa sẽ hoàn thành trong năm 2026

Tiến độ dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa cũng được chủ tọa yêu cầu trả lời tại hội nghị. Bà Hà cho biết dự án đã được gia hạn đến hết năm 2026, song qua đợt giám sát của Ban Đô thị HĐND thành phố trong tháng 11, tiến độ vẫn chậm. Bà đề nghị Ban Quản lý dự án cập nhật những phần việc còn lại khi thời hạn đã cận kề.

Ông Nguyễn Văn Quyến - Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội - cho biết dự án được triển khai từ hơn chục năm nay, gồm 12 hạng mục. Công trình đầu mối đã được đưa vào vận hành.

Với hạng mục kênh La Khê được triển khai từ năm 2019, ông cho hay vướng mắc giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm kéo dài thời gian thi công so với tiến độ ban đầu.

HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND cuối năm

Theo ông Quyến, năm 2026, tiến độ đã khả quan.

“Theo tiến độ và cam kết của nhà thầu, trong năm 2026 sẽ hoàn thành hạng mục này” - ông Quyến cho hay.

Toàn bộ phần kênh dẫn đã hoàn thành, hiện còn một số phần việc về đường giao thông và hạ tầng. Phần ở Phường Dương Nội đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và Ban Quản lý dự án đã triển khai thi công tại đây. Tại phường Hà Đông, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để tháo gỡ các vướng mắc còn lại.

Theo ông Quyến, chủ đầu tư và nhà thầu cam kết hoàn thành hạng mục này trong năm 2026.

Cử tri đề nghị sớm có quy hoạch hai bên Vành đai 4 Bên cạnh các vấn đề về hạ tầng khu đô thị và trạm bơm, cử tri đề nghị sớm lập, phê duyệt quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Vành đai 4. Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Hữu Bảo cho biết khu vực đô thị mở rộng phía tây tuyến đường hiện chưa có quy hoạch phân khu. Thành phố đã giao Sở Xây dựng triển khai ba đồ án tại khu vực này. Trong đó, đồ án phân đoạn phía bắc sông Hồng đã được Sở hoàn thành và trình thành phố để thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt. Hai đồ án còn lại, từ phía nam sông Hồng đến đại lộ Thăng Long và từ đại lộ Thăng Long đến trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên, đã được đơn vị tư vấn hoàn thành. Sở đang thẩm định và dự kiến trình UBND thành phố trong tháng 11.