Trả lời các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 Ngân hàng Techcombank, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank (TCB) nhiều lần nhấn mạnh TCB sẽ chỉ lựa chọn cho vay đối với những lĩnh vực ngân hàng có lợi thế nhất. Trong đó, bất động sản là lĩnh vực được ngân hàng tài trợ vốn trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục là lĩnh vực được lựa chọn.

Tuy nhiên, Chủ tịch TCB nhấn mạnh chỉ tài trợ vốn cho các dự án có pháp lý đầy đủ, có vị trí tốt và thanh khoản tốt. Thiếu một trong ba yếu tố này, ngân hàng sẽ không cấp vốn cho cả chủ đầu tư cũng như khách hàng mua nhà.

Đánh giá về tiềm năng của thị trường bất động sản, ông Hồ Hùng Anh nói: “Trong 5-10 năm nữa bất động sản vẫn sẽ là lĩnh vực phát triển ở Việt Nam. Vấn đề là chúng ta kiểm soát rủi ro như thế nào mà thôi.”

Chủ tịch TCB cho hay, nhu cầu vay mua nhà của khách hàng cá nhân hiện nay là rất lớn. Trong hơn 10 năm qua, nợ xấu tại Techcombank trong cho vay bất động sản đối với khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp đều rất thấp.

“12-13 năm qua, bất kể khoản nợ xấu nào liên quan đến bất động sản tại Techcombank thì cũng chỉ 2-3 năm là chúng tôi thu hồi lại, ít nhất là cũng hoà vốn”, ông Hồ Hùng Anh nói.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh.

Cũng với chủ đề tín dụng cho bất động sản mà cổ đông quan tâm, Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner cho biết: “Rủi ro đối với bất động sản với chúng tôi là rất thấp. Techcombank là một trong những ngân hàng kiểm soát rủi ro tốt nhất tại Việt Nam dù chúng tôi cho vay bất động sản nhiều".

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Techcombank cũng thừa nhận hiện giờ ngân hàng cũng phải thận trọng hơn, thẩm định chắc chắn hơn.

“Thậm chí còn phải xem ai là người mua dự án này. Nếu nguồn vốn không được sử dụng minh bạch thì chúng tôi sẽ không cho vay”, ông Jens Lottner nói.

Về tiền số, ngân hàng này bày tỏ thận trọng khi xây dựng nền tảng giao dịch, năng lực vận hành, nhưng cũng khẳng định sẽ không bỏ lỡ cơ hội đối với thị trường này.