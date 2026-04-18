Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Ngân hàng TMCP Quân đội diễn ra sáng 18/4 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên hơn 102.687 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, thông qua phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Các phương án tăng vốn MB đưa ra nhận được không ít những băn khoăn của cổ đông, nhất là việc bán 10% với giá 10.000 đồng.

“Đứng ở góc độ cá nhân, tôi thấy bất tiện đối với cổ đông. Bởi vì rõ ràng tôi nhận được 100 đồng tiền trả cổ tức, tôi bị trừ 5% tiền thuế. Ngân hàng lại bán thêm cho tôi, tự nhiên tôi lại phải bù tiền vào. Có điều gì vướng mắc để cổ đông cá nhân phải lằng nhằng như thế này?”, một nữ cổ đông đặt câu hỏi.

Trả lời cổ đông, ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT MB – cho biết, ngân hàng có đến 220 nghìn cổ đông, mỗi năm HĐQT nhận được vô số các câu hỏi kiểu như “tại sao chia tiền mặt ít thế?”. Năm nay, HĐQT trình Đại hội tăng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt lên 10%, song song với đó là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%.

“Nhiều cổ đông muốn nhận tiền mặt, trong khi số khác lại ưu tiên cổ phiếu. Nếu nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì chưa phải nộp thuế, nhưng khi bán ra trong tương lai vẫn phải thực hiện nghĩa vụ này, chỉ khác ở thời điểm sớm hay muộn”, ông Lưu Trung Thái cho biết, đồng thời mong cổ đông thông cảm vì ngân hàng khó có thể đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của tất cả cổ đông.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB tại Đại hội. Ảnh: MB.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB, cho biết, tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ của MB năm nay tăng khoảng 27,5% và các năm sau cũng tăng khoảng 20%. Do vậy, bắt buộc doanh thu và lợi nhuận MB cũng phải tăng trưởng 15-20%, để đảm bảo các chỉ số hiệu quả cho cổ đông.

“Trong 3 năm tới, chúng tôi có mức tăng trưởng tín dụng 30-35%, do đó nếu có thể duy trì các chỉ số hoạt động, tiết kiệm chi phí và tiếp tục chuyển đổi số thì lợi nhuận, doanh thu và hiệu quả mang lại cho cổ đông cũng được đảm bảo với quy mô tăng trưởng vốn điều lệ từ 25-30%”, ông Phạm Như Ánh nói.

Trước lo ngại của cổ đông về việc tăng trưởng huy động không theo kịp tăng trưởng cho vay, Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh thông tin đến cổ đông: MB huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, như từ thị trường 1 (huy động khách hàng), vốn điều lệ, huy động từ các định chế tài chính, huy động liên ngân hàng,… Cho đến nay ngân hàng vẫn đảm bảo cân đối cho vay và huy động. Hiện ngân hàng mới cho vay 79% tổng các nguồn huy động nên vẫn đảm bảo an toàn, nghĩa là huy động được 100 đồng nhưng mới chỉ cho vay 79 đồng.

“MB là một trong số ít ngân hàng cân bằng được huy động và cho vay, nên chúng ta vẫn đảm bảo thanh khoản trong thời gian qua”, ông Ánh thông tin.

Tổng Giám đốc MB cũng chia sẻ với cổ đông về yêu cầu giảm lãi suất huy động và cho vay trong tình hình mới. Ngay sau cuộc họp giữa NHNN với các ngân hàng, MB thông báo giảm từ 0,1%-0,5%/năm lãi suất huy động các kỳ hạn 6-36 tháng.

“Không giảm không được đâu vì NHNN giám sát từng ngày,” Tổng Giám đốc MB chia sẻ.

Cũng theo ông Ánh, MB tiếp tục duy trì nguyên tắc khống chế dư nợ cho vay bất động sản khoảng 10% tổng dư nợ. “MB là ngân hàng có nợ xấu bất động sản thấp hơn so với nợ xấu chung”, ông Phạm Như Ánh nói.

Về khách hàng Novaland, Tổng Giám đốc MB cho hay doanh nghiệp này đã không còn nợ xấu tại MB.