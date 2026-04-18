Đến thời điểm hiện tại, 18/4/2026, hầu hết các ngân hàng thương mại trong nước đã công bố lãi suất cho vay bình quân, lãi suất huy động bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân của tháng 3/2026.

Theo thống kê đối với các ngân hàng đã công bố, PVcomBank là ngân hàng duy nhất ghi nhận giảm lãi suất cho vay bình quân trong tháng 3 so với mức lãi suất đã công bố trong tháng 2/2026. Tuy nhiên, lãi suất cho vay tại ngân hàng này chỉ giảm nhẹ 0,22%/năm xuống 8,93%/năm, với mức chênh lệch bình quân giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi là 2%/năm.

Ngược lại, Nam A Bank và GPBank là hai ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tăng cao nhất, lần lượt 2,11%/năm và 2,07%/năm so với lãi suất cho vay bình quân của tháng 2.

Lãi suất cho vay bình quân tháng 3 tại Nam A Bank là 9,52%/năm, chênh lệch lãi suất cho vay – huy động bình quân là 3,27%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân các khoản vay mới phát sinh từ 1/3 – 31/3 tại GPBank cũng tăng mạnh hơn 2%/năm lên 10,05%/năm. Mức chênh lệch lãi suất là 2,79%/năm.

GPBank nhiều tháng qua luôn niêm yết lãi suất huy động cao nhất 5,85%/năm. Tuy nhiên, lãi suất huy động thực tế tại quầy cao nhất lên đến 7,1%/năm tính đến 16/4.

Không chỉ GPBank, lãi suất cho vay bình quân tại nhiều ngân hàng đã tăng và vượt ngưỡng 10%/năm trong tháng 3 vừa qua.

Trong số đó, Bac A Bank công bố lãi suất cho vay bình quân lên đến 10,12%/năm, tăng 0,29%/năm so với tháng 2 và tăng 1,37%/năm so với tháng 1.

Hiệu quả sử dụng vốn là nguyên nhân chính dẫn đến lãi suất cho vay tại Bac A Bank tăng cao, khi chi phí vốn bình quân lên đến 9,42%/năm. Dù là ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng vượt 7%/năm ngay từ đầu năm nhưng lãi suất tiền gửi bình quân tháng 3 tại Bac A Bank chỉ 6,56%/năm, điều này cho thấy khách hàng tập trung gửi ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, dẫn đến nguy cơ mất cân đối nguồn vốn trong cho vay trung, dài hạn tại ngân hàng này.

Theo công bố, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiết kiệm bình quân là 3,56%/năm; chênh lệch lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân chỉ còn 0,7%/năm.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) tiếp tục duy trì lãi suất cho vay bình quân mức trên 10%/năm tháng thứ hai liên tiếp, lên đến 10,89%/năm trong tháng 3. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân đã giảm từ 4,16%/năm trong tháng 2 xuống còn 3,66%/năm trong tháng 3.

Lãi suất cho vay bình quân tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng tăng 0,66%/năm lên 10,26%/năm với mức chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiết kiệm bình quân là 4,18%/năm.

Techcombank cũng là một trong số các ngân hàng đẩy lãi suất cho vay bình quân vượt ngưỡng 10%/năm trong tháng 3. Theo công bố của ngân hàng, lãi suất bình quân các khoản vay mới giải ngân trong tháng 3/2026 đối với khách hàng cá nhân, khách hàng cá nhân là chủ hộ kinh doanh là 10,27%/năm, tăng 0,82%/năm so với tháng trước. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 4,35%/năm.

Tương tự, lãi suất cho vay bình quân tháng 3 tại TPBank cũng tăng tới 1,11%/năm lên 10,24%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp là 9,95%/năm. Chênh lệch lãi suất bình quân thực tế 1,77%/năm.

Trong nhóm ngân hàng Big4, VietinBank và Vietcombank chưa công bố thông tin về lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân trong tháng 3. Tuy nhiên, Vietcombank cho hay lãi suất cơ sở cho vay trung, dài hạn có hiệu lực từ 23/3/2026 là 6,5%/năm.

Trong khi đó, Agribank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 3 ở mức 8,38%/năm, tăng lần lượt 0,34%/năm và 1,24%/năm so với tháng 1/2026.

Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường tối thiểu 6,1%/năm, cho vay trung, dài hạn tối thiểu 7,8%/năm.

Ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất cho vay ưu đãi 4%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn theo một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Trong tháng 3, chi phí vốn bình quân tại Agribank là 7,18%/năm. Trong đó, lãi suất huy động bình quân 5,02%/năm, các chi phí khác (gồm dự trữ thanh toán, bảo hiểm tiền gửi, chi phí phần bù kỳ hạn và chi phí hoạt động) là 2,16%/năm.

Sau khi trừ chi phí vốn, chênh lệch lãi suất bình quân giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân tại Agribank là 1,20%/năm.

Lãi suất ngân hàng BIDV công bố trong tháng 3 cũng tăng 0,21%/năm so với tháng 2 lên 6,35%/năm và tăng 0,69%/năm so với tháng 1.

Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiết kiệm bình quân của tháng 3 là 2,76%/năm. Nếu trừ đi các chi phí liên quan hoạt động huy động và sử dụng vốn, mức chênh lệch lãi suất bình quân là 1,58%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân tại các ngân hàng công bố là mức lãi suất cho vay bình quân của các khoản vay phát sinh trong kỳ. Mức lãi suất cho vay thực tế được áp dụng đối với mỗi khách hàng phụ thuộc vào mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản bảo đảm…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đầu tiên trên cương vị Thống đốc, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng.

Thực tế quy định này đã có từ đầu năm 2024 nhưng đến nay một số ngân hàng chưa thực hiện nghiêm túc quy định này.

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 3/2026 TẠI CÁC NGÂN HÀNG (%/NĂM) NGÂN HÀNG LSCVBQ +/- SO VỚI 2/2026 CHÊNH LỆCH CHO VAY-HUY ĐỘNG SCB 5,4 0 3,21 BIDV 6,35 0,21 1,58 MB 7,46 0,17 2,77 BAOVIETBANK 7,94 0,67 2,5 VIKKI BANK 7,98 0,01 1,59 PGBANK 8,05 0,99 2 AGRIBANK 8,38 0,34 1,2 VIB 8,38 0,27 2,89 ACB 8,58 0,39 2,46 SAIGONBANK 8,6 0,1 3,1 LPBANK 8,76 0,17 2,93 KIENLONGBANK 8,92 0,22 2,3 PVCOMBANK 8,93 0,22 2 SEABANK 9,22 0,34 NAM A BANK 9,52 2,11 3,27 MBV 9,56 0,08 2,66 VIET A BANK 9,58 0,67 2,21 SACOMBANK 9,67 0,1 4,49 GPBANK 10,05 2,07 2,79 BAC A BANK 10,12 0,29 3,56 TPBANK 10,24 1,11 1,77 OCB 10,26 0,66 4,18 TECHCOMBANK 10,27 0,82 4,35 BVBANK 10,89 0,51 3,66