Chủ tịch Mekolor bị bắt: 'Nổ' về 100 tỷ USD làm đường sắt, thừa nhận 'chém gió dễ vướng lao lý lắm'

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật CTCP Mekolor (trụ sở tại TP Cần Thơ).

Ông Võ Xuân Trường là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật CTCP Mekolor, công ty từng gây xôn xao với đề xuất đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trụ sở công ty này là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Phía trước chỉ treo một tấm bảng nhỏ dài khoảng 2 gang tay ghi tên công ty.

Huấn Hoa Hồng làm chủ, góp vốn nhiều công ty, loạt DN không hoạt động tại địa chỉ

Bùi Xuân Huấn, tức “Huấn Hoa Hồng” (sinh năm 1985), là người dùng mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhân vật này thường xuyên xuất hiện trong các video livestream, từ hoạt động từ thiện đến khoe siêu xe, cuộc sống xa hoa, thu hút hàng chục triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Bùi Xuân Huấn làm chủ tịch và góp vốn tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, từ dịch vụ, quảng cáo, thương mại đến ô tô, bất động sản.

Thực hiện tra cứu dữ liệu trên website của Cục Thuế cho thấy, các doanh nghiệp do ông Huấn làm người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông tại Hà Nội và TPHCM hiện được cơ quan thuế xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Sau loạt sai phạm tại sân bay Long Thành, ACV làm ăn ra sao trong nửa đầu 2026?

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra đối với một số nhà thầu và chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) liên quan đến các dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu.

Bất chấp những biến động liên quan đến dự án Long Thành, ACV vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2026.

Lãnh đạo ACV làm việc với Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Ảnh: ACV

Nhiều ‘ông lớn’ ngành vàng vi phạm, hé lộ giao dịch bất thường 2.084 tỷ đồng của 7 người

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những vi phạm của 6 "ông lớn" kinh doanh vàng như. Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC...

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định: việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng với khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng thu nhập của các cá nhân bán vàng.

Nhà tài trợ vương miện cho các cuộc thi hoa hậu thông báo ngưng hoạt động

Tối ngày 5/8, Fanpage của thương hiệu trang sức Luxyry Gold & Diamond (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, TPHCM) đã phát đi thông báo sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường trang sức và kim cương có nhiều biến động lớn, tạo ra không ít khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp trong ngành, trong đó Luxyry Gold & Diamond.

Luxury Gold & Diamond từng được biết đến với vai trò là nhà tài trợ vương miện cho các cuộc thi hoa hậu, sắc đẹp như Miss Grand Vietnam và Miss World Vietnam. Đây là các cuộc thi được tổ chức và quản lý bởi Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, thường được gọi là Công ty Sen Vàng.

Bộ Tài chính muốn giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh và DN doanh thu đến 10 tỷ đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu trong từng năm đến 10 tỷ đồng.

Đồng thời, đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN có tổng doanh thu trong từng năm đến 10 tỷ đồng.

Thu ngân sách gần 1,9 triệu tỷ, giải ngân đầu tư công đạt hơn 350.000 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, đến hết ngày 5/8, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong cân đối đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, bằng 74,96% dự toán năm 2026.

Về chi ngân sách, đến hết tháng 7, hệ thống KBNN đã thanh toán 829.773 tỷ đồng chi thường xuyên, tương đương 45,9% dự toán chi thường xuyên năm 2026 qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).