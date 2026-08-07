Đề xuất giảm 30% thuế trong hai năm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trong bối cảnh hiện nay, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu trong từng năm đến 10 tỷ đồng.

Đồng thời, đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN có tổng doanh thu trong từng năm đến 10 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế TNCN và thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hầu hết mặt hàng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và miễn, giảm hơn 40 loại phí, lệ phí.

Trong bối cảnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục giảm 30% thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh và giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và 2027 là cần thiết.

Theo cơ quan này, mức giảm 30% số thuế phải nộp tương tự các chính sách hỗ trợ đã từng áp dụng trước đây theo các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính cũng cho biết, chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với hầu hết hàng hóa, dịch vụ đã góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua, tối ưu hóa chi phí sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách này chỉ có hiệu lực đến hết năm 2026.

Vì vậy, việc giảm trực tiếp thuế TNCN và thuế TNDN sẽ giúp các đối tượng được giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập khả dụng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dự kiến giảm thu ngân sách hơn 6.700 tỷ đồng

Theo dự thảo, Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày được quy định và áp dụng đối với kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Khi Nghị quyết hết hiệu lực, việc nộp thuế TNCN và thuế TNDN sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính cho rằng việc áp dụng trong hai kỳ tính thuế 2026 và 2027 sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Đánh giá tác động của dự thảo, Bộ Tài chính dự kiến việc giảm thuế sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026, gồm khoảng 929 tỷ đồng thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh và 2.262 tỷ đồng thuế TNDN của doanh nghiệp.

Đến năm 2027, số giảm thu ngân sách dự kiến khoảng 3.510 tỷ đồng, trong đó thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 1.022 tỷ đồng và thuế TNDN của doanh nghiệp khoảng 2.488 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách ổn định, bền vững hơn.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, chính sách sẽ giúp giảm trực tiếp số thuế phải nộp, tạo thêm nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy.

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, việc giảm thuế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và mở rộng hoạt động, đồng thời tạo điều kiện điều chỉnh giá bán, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ Tài chính cho biết, hiện các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đang được gia hạn thời gian nộp thuế TNCN và thuế TNDN đến tháng 11/2026, đồng thời cần có số liệu quyết toán cuối năm 2026 để xác định chính xác số thuế được giảm. Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết này tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10/2026.