“Huấn Hoa Hồng” mở và góp vốn ở nhiều công ty

Bùi Xuân Huấn, tức “Huấn Hoa Hồng” (sinh năm 1985), là người dùng mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhân vật này thường xuyên xuất hiện trong các video livestream, từ hoạt động từ thiện đến khoe siêu xe, cuộc sống xa hoa, thu hút hàng chục triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Bùi Xuân Huấn làm chủ tịch và góp vốn tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, từ dịch vụ, quảng cáo, thương mại đến ô tô, bất động sản.

Trong số này, Công ty CP Dịch vụ 168 được thành lập ngày 12/3/2018, có trụ sở chính ban đầu tại 62 đường 52, Khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM.

Vốn điều lệ đăng ký ban đầu của công ty là 2 tỷ đồng. Trong số 11 ngành nghề đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính là vệ sinh chung nhà cửa. Bên cạnh đó là nhiều ngành nghề dịch vụ khác liên quan đến vận tải; cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới việc làm; hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng trừ lưu trú bệnh nhân...

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) làm chủ, góp vốn tại nhiều công ty ở Hà Nội và TPHCM. Ảnh: Facebook nhân vật

Đến ngày 30/11/2018, Công ty CP Dịch vụ 168 đã đăng ký bổ sung ngành nghề bán buôn đồ uống; dịch vụ ăn uống khác; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đáng chú ý, ngày 2/4/2019, Công ty CP Dịch vụ 168 đã đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở sang 186 Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM. Công ty được ghi nhận đã tăng vốn lên 20 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Bùi Xuân Huấn giữ chức Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật. Tổng số lao động theo thông tin đăng ký là 2 người.

Ngày 30/7/2018, Bùi Xuân Huấn là một trong 3 cổ đông sáng lập Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á, vốn điều lệ là 8 tỷ đồng. Trụ sở công ty khi đó tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.

Theo danh sách cổ đông sáng lập, Bùi Xuân Huấn sở hữu 240.000 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ, với giá trị góp vốn 2,4 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là Tăng Thị Kim Liên góp 20% và Nguyễn Duy Nhất góp 50% vốn. Người đại diện theo pháp luật là Phạm Thị Ngọc Linh

Ngành nghề kinh doanh chính đăng ký là dịch vụ quảng cáo thương mại, ngoài ra còn có bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet.

Gần 4 năm sau, ngày 21/2/2022, Công ty CP Tập đoàn HL Group được thành lập với vốn điều lệ 99,99 tỷ đồng. Trong đó, Huấn Hoa Hồng góp 55% vốn, bà Phạm Thị Ngọc Linh góp 40% và cổ đông Nguyễn Văn Tâm góp 5%.

Ông Huấn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Công ty đặt trụ sở tại khu đô thị Dương Nội, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Cùng với đó, doanh nghiệp còn đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh như bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng ô tô; kinh doanh bất động sản; bán buôn tổng hợp và nhiều lĩnh vực thương mại khác.

Mới đây nhất, ngày 21/2/2023, Công ty CP Huấn Hoa Hồng được thành lập với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), ngành nghề hoạt động chính là lĩnh vực quảng cáo cùng 64 ngành nghề kinh doanh khác.

Công ty CP Huấn Hoa Hồng do ông Vũ Bình Long (sinh năm 1984) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, ông Long góp 43% vốn vào doanh nghiệp, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) góp 55%, Bùi Văn Hùng góp 2%.

Các công ty ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Thực hiện tra cứu dữ liệu trên website của Cục Thuế cho thấy, các doanh nghiệp do ông Huấn làm người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông tại Hà Nội và TPHCM hiện được cơ quan thuế xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Ảnh chụp màn hình tra cứu thông tin công ty của Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) cập nhật đến ngày 8/8/2026 trên Cổng thông tin của Cục Thuế.

Cụ thể, cập nhật đến ngày 8/8/2026, Công ty CP Dịch vụ 168 (mã số thuế 0314913201), do Thuế cơ sở 9 TPHCM quản lý, hiện ở trạng thái “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ 168 - Nhà hàng Huấn Hoa Hồng (mã số thuế 0314913201-001) do Thuế cơ sở 9 TPHCM quản lý, cũng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Tương tự, Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á (mã số thuế 0315187591) cũng được quản lý bởi Thuế cơ sở 9 TPHCM, ở cùng trạng thái “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Công ty CP Tập đoàn HL Group (mã số thuế 0109909682) do Thuế cơ sở 15 TP Hà Nội quản lý, hiện cũng trong trạng thái “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.

Công ty CP Huấn Hoa Hồng (mã số thuế 0110258636) do Thuế cơ sở 12 TP Hà Nội quản lý, hiện cũng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo cơ quan thuế, “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” là trạng thái mã số thuế 06.

Ở trạng thái này, người nộp thuế bị cơ quan thuế xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký sau quá trình rà soát, xác minh theo quy định; mã số thuế được cập nhật sang trạng thái 06.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 252/2026 của Chính phủ, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế đủ căn cứ để xác định và đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.