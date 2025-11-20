Sáng 20/11, TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngành Giáo dục thành phố (1975–2025) và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được ôn lại lịch sử: Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định “chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm” là ba nhiệm vụ trọng tâm, đặt giáo dục ở vị trí đặc biệt trong công cuộc kiến thiết quốc gia.

Ôn lại những thành tựu của ngành, ông Được cho biết, TPHCM là địa phương đầu tiên hoàn thành phổ cập tiểu học (1995) và xóa mù chữ (1996), được công nhận đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ năm 2024.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nhà giáo lão thành, những “chiến sĩ” thầm lặng đã hy sinh cho độc lập, tự do, cùng các thế hệ nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Ảnh: L.H

Thành phố duy trì vị trí trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu suất đào tạo đại trà, đồng thời phát triển mạnh hệ thống trường chuyên.

Nhiều chương trình mang tính đột phá được triển khai sớm và hiệu quả như chương trình ngoại ngữ – tin học chuẩn quốc tế, mô hình “trường học hạnh phúc” tại 100% cơ sở giáo dục. Thành phố đã công nhận 100 “trường học số” nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ.

Thành phố cũng triển khai Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành mũi nhọn, đồng thời xây dựng hàng nghìn phòng học mới, hướng tới mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân.

“Những nỗ lực này đã giúp TPHCM được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu năm 2024, khẳng định vị thế và quyết tâm của thành phố cùng đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà giáo”- ông Được nói.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, dấu ấn ngành giáo dục luôn gắn liền với từng bước chuyển mình của thành phố. Ngay sau ngày giải phóng, trong muôn vàn khó khăn, các thầy cô vẫn dựng lớp học tạm bợ, dùng viên phấn trắng gieo những mầm tri thức đầu tiên, nhiều người rời phố thị đến vùng khó khăn, vượt qua chiến tranh và thiếu thốn chỉ với lý tưởng gieo chữ.

“TPHCM luôn tự hào về đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu nhân cách, đi đầu trong các phong trào thi đua. Sự phát triển của thành phố ở mọi lĩnh vực đều mang dấu ấn của ngành giáo dục và hàng triệu công dân ưu tú được ngành đào tạo”- ông nhấn mạnh.

TPHCM đang sở hữu những tiềm năng khác biệt và đứng trước nhiều vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Ngành giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức, khơi dậy tiềm năng, hun đúc khát vọng và rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng công dân toàn cầu cho các thế hệ tương lai, mà điều quan trọng hàng đầu vẫn là giáo dục đạo đức. Việc “trồng người” phải bắt đầu từ giáo dục nhân cách, sau đó mới đến kiến thức và kỹ năng. Trong bối cảnh mới, TPHCM xác định giáo dục là nền tảng cốt lõi, trung tâm chiến lược phát triển bền vững và là một trong ba đột phá chiến lược.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, sáng đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, nâng cao giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, để mỗi học sinh, sinh viên trở thành công dân có trách nhiệm và nhân ái. Đặc biệt ngành giáo dục cần triển khai hiệu quả bộ tiêu chí “trường học hạnh phúc” tại 100% cơ sở giáo dục, xây dựng môi trường an toàn, tôn trọng, lan tỏa hạnh phúc đến mỗi gia đình và toàn xã hội.