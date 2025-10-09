Tối nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 - 10/10/2025). Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đội ngũ luật sư Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc và có những đóng góp to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Mỗi luật sư phải không ngừng học hỏi, rèn luyện đạo đức và bản lĩnh

Chủ tịch nước khẳng định trong 80 năm qua, đội ngũ luật sư cả nước đã tích cực hành nghề trong tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp lý; đã và đang góp phần rất quan trọng trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích của doanh nghiệp, công dân và các tổ chức; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cùng với đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trưởng thành, lớn mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò và trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết, phát triển đội ngũ luật sư; xây dựng, duy trì các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đoàn luật sư, luật sư trên cả nước; tổ chức, động viên luật sư tham gia tích cực vào xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phổ biến, tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, góp phần củng cố và tăng cường pháp chế trong các hoạt động của Nhà nước và đời sống xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ luật sư Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, Chủ tịch nước cho rằng đội ngũ luật sư Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Đồng thời, ông lưu ý mỗi luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, thường xuyên học tập, rèn luyện, phấn đấu; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác trong quá trình hành nghề.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo QĐND

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ, vận hội to lớn song cũng đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư và toàn thể đội ngũ luật sư tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng; gương mẫu chấp hành pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ ngang tầm khu vực và thế giới.

Đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định, Chủ tịch nước yêu cầu cần tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả và bài học quý báu trong quá trình xây dựng, trưởng thành; tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động luật sư thời gian qua; kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; loại bỏ khỏi hàng ngũ những luật sư thoái hóa, biến chất, lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để xuyên tạc pháp luật, phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư, tạo điều kiện để đội ngũ luật sư phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng “... một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...” như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Đó cũng là mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam và là nguyện vọng của nhân dân.

Tiếp tục xây dựng hình ảnh người luật sư vững về nghề, trong sáng về đạo đức

Cũng tại lễ kỷ niệm, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - khẳng định trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giới luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, đạo đức để phù hợp với bối cảnh tình hình và yêu cầu mới.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong suốt 80 năm qua, ngoài việc tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật, giới luật sư Việt Nam đã tích cực trong việc đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam và giới luật sư luôn xác định mục tiêu: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đội ngũ luật sư trong cả nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Theo ông Thịnh, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, từ đó tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới; tiếp tục xây dựng hình ảnh người luật sư vững về nghề, trong sáng về đạo đức, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.