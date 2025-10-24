Thành phần đoàn tháp tùng Tổng Thư ký LHQ António Guterres có bà Ghada Fathy Ismail Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) kiêm Tổng giám đốc Văn phòng LHQ tại Vienna, cùng một số quan chức LHQ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đón Tổng Thư ký LHQ António Guterres tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón Tổng Thư ký LHQ António Guterres đã diễn ra trọng thể, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước ra tận cửa ô tô đón Tổng Thư ký LHQ António Guterres. Các em thiếu nhi Hà Nội tay cầm cờ Việt Nam và cờ LHQ vui mừng chào đón hai nhà lãnh đạo. Sau đó, Chủ tịch nước và Tổng Thư ký LHQ giới thiệu thành viên hai đoàn.

Đây là lần thứ hai ông António Guterres thăm Việt Nam trên cương vị người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, thể hiện thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của LHQ đối với quan hệ đối tác Việt Nam - LHQ. Lần gần nhất Tổng Thư ký đến thăm chính thức Việt Nam là tháng 10/2022, sau khi tái cử nhiệm kỳ thứ hai (2021 - 2026).

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký LHQ António Guterres tại Phủ Chủ tịch

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ António Guterres đi dọc thảm đỏ trước sự chào đón của các thành viên chính thức tháp tùng hai lãnh đạo

Chuyến thăm của ông António Guterres diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ (24/10/1945 - 24/10/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây là những sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, phản ánh hành trình phát triển song hành của hai bên, cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi cũng như các nguyên tắc đã, đang và sẽ tiếp tục định hình tương lai.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, từng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trên cương vị Tổng Thư ký, ông luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - LHQ và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của LHQ trên mọi lĩnh vực.

Tại lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội), Tổng Thư ký LHQ António Guterres dự kiến sẽ đồng chủ trì sự kiện với Chủ tịch nước Lương Cường và có bài phát biểu quan trọng ở phiên khai mạc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ António Guterres.

Sau gần 50 năm trở thành thành viên chính thức, quan hệ Việt Nam-LHQ tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường.

Việt Nam đã ghi những dấu ấn sâu đậm là thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người