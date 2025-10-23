Sáng nay, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ mở ký và hội nghị cấp cao Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-26/10.

Chủ tịch nước đã kiểm tra và nghe các đơn vị thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng thể về lễ mở ký, hội nghị cấp cao Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, trong đó có kịch bản điều hành phiên khai mạc, phương án đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, nội dung, tiến độ chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng, kịch bản chi tiết phiên mở ký, các hoạt động song phương...

Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và quốc gia sâu sắc, đánh dấu việc lần đầu tiên một công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với tên Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm lễ mở ký diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện hình ảnh Việt Nam chủ động, chuyên nghiệp và thân thiện trong hội nhập quốc tế, đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đây cũng là dịp để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, các thành tựu của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước lưu ý thông tin tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, đầy đủ ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước yêu cầu công tác đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế cần thể hiện tinh thần hiếu khách, trọng thị; đơn vị kỹ thuật, hậu cần và an ninh phải phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Ảnh: TTXVN

Dự kiến, trong khuôn khổ lễ mở ký công ước sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể cấp cao, các tọa đàm bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Tên gọi "Công ước Hà Nội" được ghi nhận trong lời văn của công ước phản ánh sự ghi nhận đối với quá trình đóng góp của Việt Nam vào việc xây dựng văn kiện này, qua đó cho thấy việc đăng cai tổ chức lễ mở ký là bước đi cụ thể để khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm và thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng của Chính phủ Việt Nam.