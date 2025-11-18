Ngày 18/11, Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương.

Về phía TP Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và ông Trần Chí Cường - Phó chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.T

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước cho biết thời gian qua, xã Gò Nổi và nhiều địa phương trên cả nước liên tục hứng chịu thiên tai, bão lũ bất thường khiến nhiều hộ dân thiệt hại nặng nề về người, tài sản, mùa màng; sinh hoạt và sinh kế bị đảo lộn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến nhân dân TP Đà Nẵng và các vùng đang chịu ảnh hưởng. Đồng thời, ông bày tỏ sự tri ân đối với lực lượng tuyến đầu, quân đội, công an, cán bộ thôn xã và nhân dân cả nước đã nỗ lực ngày đêm, không quản nguy hiểm để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Chủ tịch nước khẳng định đoàn kết là giá trị văn hóa - lịch sử cốt lõi, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trở thành cội nguồn sức mạnh của dân tộc, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy - “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” - đã giúp quân và dân ta vượt qua muôn vàn gian khó, thống nhất non sông và đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong gần 40 năm đổi mới.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại ngày hội. Ảnh: T.T

Chủ tịch nước nhấn mạnh suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức mạnh đưa dân tộc vượt qua khó khăn và thử thách, trong đó có đóng góp quan trọng của quân và dân TP Đà Nẵng và 17 thôn của xã Gò Nổi. Bước vào giai đoạn phát triển mới - khi cả nước hướng tới mục tiêu giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc - thì sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng mang ý nghĩa then chốt.

Từ những giá trị đã được khẳng định, Chủ tịch nước đề nghị TP Đà Nẵng cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Gò Nổi tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phát huy dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực phát triển.

Cùng với đó, thành phố cần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đối với gia đình chính sách, người có công và các nhóm yếu thế.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà Đảng bộ, chính quyền, người dân xã Gò Nổi. Ảnh: T.T

Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống; đồng thời chỉ đạo Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó thiên tai, ưu tiên nâng cấp đê điều, chống ngập đô thị, phòng chống sạt lở vùng núi và khuyến khích xây dựng mô hình nhà nổi, nhà sàn bê tông tại những khu vực ngập sâu, triều cường.

Tin tưởng vào truyền thống kiên cường, nhân ái và tinh thần đoàn kết bền bỉ của người dân Bảo An và 16 thôn của xã Gò Nổi, Chủ tịch nước bày tỏ kỳ vọng địa phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn xóm văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người dân xã Gò Nổi. Ảnh: T.T

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đến thăm, động viên bà con chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tại địa phương. Ông chia sẻ với các gia đình về những thiệt hại trong thời gian qua và mong người dân tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ đồng bào, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh sớm trở lại trường học. Ông yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, hỗ trợ người dân kịp thời; các ngành chức năng khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, giao thông, điện, nước; đảm bảo lương thực, thực phẩm và thuốc men cho các khu vực đang bị cô lập.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn. Ảnh: T.T

Trước đó, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn, Nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu để bày tỏ sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn là nghĩa trang cấp quốc gia, nơi yên nghỉ của 5.620 liệt sĩ, trong đó có 37 mộ lão thành cách mạng và 125 mộ Mẹ Việt Nam anh hùng (bao gồm mộ của Mẹ Nguyễn Thị Thứ - người có 9 con đẻ, một con rể và 2 cháu ngoại đều là liệt sĩ). Khuôn viên nghĩa trang còn có Nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi - địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của nhiều thế hệ trẻ.

Trong chương trình, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngôn (105 tuổi) tại thôn Bảo An, xã Gò Nổi.