Mới đây, Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có các nghị quyết về việc thành lập các trường trên. Cụ thể, 3 trường mới được thành lập trực thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức về khoa học phát triển trẻ thơ trọng điểm quốc gia, có uy tín và vị thế hàng đầu trong khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam trong giai đoạn đầu đời.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Trường Khoa học Giáo dục sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức khoa học giáo dục trọng điểm quốc gia và có vị thế trong khu vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam hiện đại, nhân văn và hội nhập quốc tế.

Trường Toán học và Công nghệ Thông tin sẽ trở thành trung tâm đào tạo xuất sắc, nghiên cứu tiên tiến tiệm cận trình độ quốc tế trong lĩnh vực Toán học và Công nghệ thông tin, góp phần phát triển khoa học - giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Hiện nay, toàn quốc có 11 đại học, 173 trường đại học, học viện công lập; 67 trường đại học tư thục và cơ sở có yếu tố nước ngoài.

11 đại học gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Duy Tân, ĐH Phenikaa, ĐH Cần Thơ.