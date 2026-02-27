Chiều 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Báo cáo của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước tại cuộc họp cho biết tháng 2/2026, đúng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khối lượng công việc lớn, nhiều hoạt động được triển khai trước, trong và ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo Văn phòng đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Nhà nước, bảo đảm chu đáo, an toàn, hiệu quả.

Văn phòng đã phối hợp tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo quy định của Hiến pháp; tham dự các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, Ban Bí thư; tổ chức các hoạt động chúc Tết, thăm, tặng quà tại địa phương; dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Lào Cai. Công tác liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai chặt chẽ.

Văn phòng cũng tham mưu trình ký các quyết định về điều ước quốc tế, quốc tịch, khen thưởng; thực hiện tốt công tác tư pháp, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Ngay sau kỳ nghỉ, cán bộ, công chức, người lao động trở lại làm việc với tinh thần khẩn trương, nền nếp, góp phần bảo đảm hoạt động của Cơ quan ổn định và hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời điểm trước, trong và ngay sau Tết, bảo đảm hoạt động của cơ quan thông suốt, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường, đồng thời là quý đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chương trình hành động. Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, bám sát chương trình công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phục vụ lãnh đạo Nhà nước dự các hội nghị quan trọng và triển khai các nhiệm vụ theo phân công.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì họp giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 của Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý việc tham mưu, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân; đồng thời chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại cấp cao phù hợp theo chức năng nhiệm vụ; công tác đặc xá bảo đảm thận trọng, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch nước Lương Cường nhắc nhở Văn phòng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động đề xuất bổ sung kế hoạch công tác của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong năm 2026 để tổ chức thực hiện chủ động, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị.

Chủ tịch nước tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của lãnh đạo Nhà nước trong tình hình mới.

Theo TTXVN