Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển KT-XH.
Sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026.
Dưới đây là một số hình ảnh của TTXVN về sự kiện này.
Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng phong trào trồng cây năm 2026 sẽ đạt được những thắng lợi mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.