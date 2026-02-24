Sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026.

Dưới đây là một số hình ảnh của TTXVN về sự kiện này.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN