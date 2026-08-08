Trung sĩ Cao Tuấn Anh đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Trung sĩ đối với chiến sĩ Cao Tuấn Anh.

Cũng trong hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng bằng khen đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh vì đã có hành động dũng cảm cứu đồng đội trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Trung sĩ Cao Tuấn Anh (SN 2006, quê quán xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng) nhập ngũ tháng 2/2025, là chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.

Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết sáng 7/8, chiến sĩ Cao Tuấn Anh và chiến sĩ Nguyễn Bình Nguyên cùng đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ thi công công trình quốc phòng tại Đặc khu Bạch Long Vĩ thì bất ngờ phát hiện có đất đá sạt lở.

Cao Tuấn Anh đã lao vào kéo Nguyễn Bình Nguyên chạy khỏi khu sạt lở. Tuy nhiên, do đất đá sạt lở bất ngờ quá nhanh, 2 chiến sĩ bị thương nặng, được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Đặc khu Bạch Long Vĩ. Cao Tuấn Anh đã không qua khỏi và qua đời vào sáng cùng ngày.

Hành động dũng cảm của Trung sĩ Cao Tuấn Anh thể hiện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng quên thân mình để bảo vệ tính mạng của đồng đội. Hành động cao đẹp, dũng cảm của Trung sĩ Cao Tuấn Anh đã góp phần tô thắm truyền thống của QĐND Việt Nam, tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.