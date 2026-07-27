Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao bằng Tổ quốc ghi công Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải tới thân nhân liệt sĩ.

Hình ảnh trao bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: N.X

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ông khẳng định sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là tấm gương sáng về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của người dân.

Đại diện thân nhân liệt sĩ xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh cùng các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và đồng đội đã luôn quan tâm, động viên, chăm lo đối với gia đình.

Thân nhân Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải tại buổi lễ. Ảnh: N.X

Trước đó, rạng sáng 21/3, anh Nguyễn Xuân Hải cùng tổ công tác Công an xã Diên Lâm tuần tra phát hiện bè khai thác cát trái phép trên sông Cái (đoạn qua thôn Đồng Trăng 3). Khi lực lượng chức năng tiếp cận, nhóm vi phạm bỏ chạy ra giữa sông. Trong quá trình ngăn chặn, anh Hải bị đuối nước và mất tích. Thi thể anh Hải được tìm thấy sau đó.

Ngày 22/3, Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải. Sau đó, anh Hải được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đầu tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định tạm tuyển vợ của Thiếu tá Hải là chị Lê Thị Thùy Hân vào ngành công an, công tác tại Công an xã Diên Lâm. Việc tiếp nhận chị Hân nhằm động viên, chia sẻ với gia đình Thiếu tá Hải, giúp mẹ con chị ổn định cuộc sống.







