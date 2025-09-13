Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (nhà Quốc hội) tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành, 14 điểm cầu của Kiểm toán Nhà nước tại các khu vực; 3.321 HĐND cấp xã, với khoảng hơn 6.000 người tham dự.

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện chỉ đạo cụ thể của Tổng Bí thư Tô Lâm là "phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn".

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng “Quốc hội điện tử 1.0”, cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội “không giấy tờ”, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị chuyên đề về Bình dân học vụ số - Quốc hội số. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu trưng bày về kết quả chuyển đổi số của Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Ngày 15/11/2024 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập do một Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng ban...

Kế thừa của nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc (do Tập đoàn Viettel phối hợp với nhóm chuyên gia từ Singapore phát triển), nhiều tiện ích mới.

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng việc tìm kiếm và truy cập văn bản nhanh chóng, từng bước cập nhật dữ liệu đầy đủ, giao diện thân thiện, chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các đại biểu, tra cứu trực tiếp nội dung văn bản, tóm tắt văn bản mà không phải đọc từng trang.

Đặc biệt, ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI giúp hỗ trợ tra cứu thông tin, cho phép đăng nhập bằng vân tay, giọng nói; gửi chất vấn bằng văn bản; chuyển giọng nói thành văn bản, gỡ băng và nhận diện được cả giọng nói theo vùng miền.

Nhờ ứng dụng Quốc hội 2.0, các kỳ họp thứ 8 và thứ 9 của Quốc hội đã xem xét, thông qua số lượng lớn các luật, nghị quyết với sự đồng thuận cao.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được liên thông với trục văn bản quốc gia, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, tích hợp chữ ký số và công cụ theo dõi tiến độ công việc.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, ứng dụng này sẽ được mở rộng triển khai tới HĐND các cấp, các đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới (liên thông từ Trung ương đến địa phương; cung cấp giáo trình, tài liệu; phối hợp bồi dưỡng, đào tạo…).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc ứng dụng khoa học công nghệ mới sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc, không thể bằng lòng với sản phẩm đã có, mà phải thường xuyên lắng nghe, tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp.

"Chúng ta quyết tâm thực hiện chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư là: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là “chìa khóa vàng” để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Báo cáo về tình hình thực hiện phong trào Bình dân học vụ số của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng rộng rãi trong các cơ quan của Quốc hội, hỗ trợ hiệu quả trong nhiều công việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Huy cho biết, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ việc phân tích, tổng hợp, đối chiếu, rà soát văn bản; xây dựng báo cáo với khối lượng lớn, yêu cầu cao, chất lượng đảm bảo; cách nghĩ, cách làm từng bước thay đổi, chuyển biến tích cực.

Tháng 7, Đảng ủy Quốc hội ban hành kế hoạch thực hiện phong trào Bình dân học vụ số - Quốc hội số nhằm góp phần hiện thực Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trong thời gian ngắn, Đảng ủy Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng bước đầu khung kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng số và học liệu số bao gồm giáo trình và bài giảng. Xây dựng nền tảng Bình dân học vụ số tích hợp với nền tảng Quốc hội số đã cập nhật giáo trình, bài giảng sẵn sàng đáp ứng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng...

Ông Huy cho biết, các cơ quan sẽ tiếp tục xây dựng bài giảng, giáo trình tại nền tảng Bình dân học vụ số - Quốc hội số; tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo.