Phát biểu tại gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định 80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thảo luận dân chủ, thông qua thận trọng, triển khai quyết liệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân.

Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân. Những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ.

Tổng Bí thư đã thông tin về một số dấu ấn của đất nước thời gian qua.

Về sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư cho biết sau 2 tháng hoạt động, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 3 cấp. Đặc biệt, cấp xã hoạt động đồng bộ, thông suốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn. Mối liên hệ giữa cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã đang dần dần hoàn thiện trong một chỉnh thể hành chính mới.

Quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính cũng tiết kiệm ngân sách, tài sản, thời gian cho Nhà nước hơn. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là tạo ra một không gian, một cơ hội, một thế và lực mới cho phát triển, cho mục tiêu “cất cánh” của dân tộc...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Về tập trung phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư nêu việc Bộ Chính trị ban hành 4 nghị quyết chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, tháo gỡ những khó khăn, rào cản để đưa đất nước phát triển. Đó là, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 về Hội nhập kinh tế quốc tế; Nghị quyết 66 về cải cách thể chế và pháp quyền; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Tới đây Bộ Chính trị sẽ ra Nghị quyết mới về kinh tế nhà nước để tạo điều kiện hơn nữa cho thành phần kinh tế xương sống của đất nước tiếp tục phát triển và thực sự giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

Về nâng cao đời sống nhân dân, Tổng Bí thư cho biết tình hình thế giới, khu vực đối mặt với nhiều thách thức, trở ngại nhưng Đảng và Chính phủ vẫn giữ mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Tuổi thọ và chỉ số sức khỏe của người dân của cả nước được cải thiện. Tuổi thọ trung bình hiện nay là 75 tuổi, số năm sống khỏe là 67 năm. Phải nâng những năm sống khỏe lên bên cạnh nâng tuổi thọ trung bình của người dân.

Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng với việc ra đời của 2 nghị quyết này sẽ tạo ra những bước chuyển biến mới đối với nền giáo dục của nước ta và người dân sẽ được hưởng những chính sách tốt hơn hiện nay về chế độ chăm sóc sức khỏe, và y tế.

Đi trước một bước về thể chế

Về quốc phòng - an ninh - đối ngoại, Tổng Bí thư phân tích tình hình thế giới hiện nay diễn biến nhanh, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải rất tỉnh táo trong xử lý các mối quan hệ. Nhưng điều quan trọng là nội lực phải mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đoàn kết, đồng lòng. Quốc phòng - an ninh phải được củng cố...

Chưa giai đoạn nào mà Đảng và Nhà nước lại quan tâm đầu tư phát triển cho quốc phòng - an ninh như giai đoạn hiện nay. Lực lượng vũ trang nhân dân đang tiến nhanh đến mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ sức chiến đấu và chiến thắng trước mọi loại hình chiến tranh; đủ sức giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để đất nước rơi vào tình huống bị động, bất ngờ.

Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng - an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước; nghệ thuật quân sự, nghệ thuật an ninh được nâng lên một bước phù hợp với tình hình hiện nay.

Lực lượng, vũ khí, trang thiết bị quân sự, an ninh đủ sức đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hy vọng cuộc diễu binh ngày 2/9 tới sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" tặng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Phạm Thắng

Về Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ đến nay Trung ương đang tích cực chuẩn để Đại hội 14 trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững...

Điểm mới là sẽ tích hợp 3 văn kiện Đại hội gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo công tác xây dựng đảng thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi “Báo cáo chính trị”. Đại hội cũng sẽ thông qua “Chương trình hành động” cho cả nhiệm kỳ.

Về nhân sự, chủ trương của Đảng là phải đặc biệt coi trọng chất lượng của đội ngũ ủy viên Trung ương khóa 14. Có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, chú ý tăng cường ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên. Tỷ lệ ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ từ 10-12%; cán bộ người dân tộc thiểu số từ 10-12%.

Những cán bộ được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc 5 châu”, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng.

Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.