Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều nay chủ trì hội thảo khoa học cấp quốc gia "Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển".

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhìn lại 80 năm qua, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đến sự ra đời của Quốc hội khóa 1 và 15 nhiệm kỳ, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; ban hành 5 bản Hiến pháp; 567 luật, 236 pháp lệnh và hàng nghìn nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Hoạt động giám sát được tăng cường, đổi mới. Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức “Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát” và tới đây tiếp tục tổ chức diễn đàn về xây dựng pháp luật. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thực tiễn cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được đẩy mạnh, mở rộng, đưa ngoại giao nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần làm cho nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người và nền văn hoá đặc sắc của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm; nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc trao đổi, thảo luận, tổng kết, đánh giá thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội qua 80 năm, xác định những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp là yêu cầu cấp thiết, khách quan.

Chủ tịch Quốc hội nêu định hướng quan trọng để Quốc hội tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: "Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ".

Quốc hội kiến tạo trong kỷ nguyên phát triển mới

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục, từ Quốc hội thời kỳ kháng chiến đến thời kỳ thống nhất, xây dựng đất nước và thời kỳ đổi mới, hôm nay là Quốc hội kiến tạo trong kỷ nguyên phát triển mới.

Quốc hội không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, kế thừa truyền thống quý báu; đồng thời sáng tạo, thích ứng với yêu cầu hội nhập, đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ, chất lượng phát triển đất nước trong từng giai đoạn cách mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Thường trực Ban Bí thư cho rằng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

“Hoạt động lập pháp vừa đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa kiến tạo sự phát triển của xã hội, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định, pháp luật phải khả thi, dễ thực hiện, cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đặc biệt, cần coi trọng nghiên cứu chiến lược, chính sách từ sớm, từ xa, nâng cao tính dự báo, hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh của pháp luật.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội.

Trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cần đảm bảo đồng bộ với công tác lập pháp, giám sát, tập trung vào kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, tổ chức bộ máy, các công trình, chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, đảm bảo lợi ích chung của đất nước và phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Mỗi đại biểu Quốc hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

“Đây là nhân tố cốt lõi để nâng cao chất lượng hoạt động, vị thế và vai trò của Quốc hội”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Ông cũng đề nghị kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; nâng cao năng lực các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội; tổ chức các cơ quan của Quốc hội theo hướng tinh, gọn, hiện đại, chuyên nghiệp; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bố trí hợp lý các đại biểu chuyên môn sâu tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.