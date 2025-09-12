Trình bày tờ trình dự án luật, Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết, kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014 cho thấy còn nhiều điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản. Nhu cầu giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã không ít nhưng kết quả chưa nhiều. Thời gian giải quyết một vụ việc phá sản kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả thu hút đầu tư vào Việt Nam…

Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Việc xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi) nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản. Ngoài ra, việc này cũng tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi; khơi thông nguồn lực, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển nền kinh tế lành mạnh...

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết có 3 nội dung xin ý kiến.

Đó là: sửa tên của luật là “Luật Phục hồi, phá sản”; quy định tạm ứng chi phí phá sản, nguồn chi trả chi phí phá sản do ngân sách Nhà nước bảo đảm trong trường hợp không phải nộp tạm ứng hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tiền, tài sản để nộp hoặc còn tài sản nhưng không thể bán để bảo đảm chi phí phá sản; giao tòa án đang giải quyết phá sản giải quyết toàn bộ các tranh chấp mà tòa án, trọng tài khác đã đình chỉ và các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh lại phương châm sửa đổi là “tắc đâu, thông đó”, “khó đâu tháo đó” để tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Theo báo cáo tổng kết thi hành luật, có khoảng 12 luật liên quan đến Luật Phá sản, như: Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Thi hành án dân sự…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Về tên gọi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất đề xuất là “Luật Phục hồi, phá sản” thay cho Luật Phá sản.

Về phạm vi điều chỉnh, Chủ tịch Quốc hội tán thành với việc sửa đổi, bổ sung theo hướng: xây dựng, hoàn thiện thủ tục giải quyết vụ việc phục hồi là thủ tục độc lập được thực hiện trước thủ tục phá sản nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán có cơ hội cơ cấu lại, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông lưu ý hiện tại, một số luật chuyên ngành cũng có quy định về thủ tục giải quyết vụ việc phục hồi như Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm… Do đó cần rà soát quy định của dự thảo luật với các luật có quy định liên quan đến nội dung này, tránh mâu thuẫn, chồng chéo.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, tăng cường sự phối hợp giữa tòa án với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản. Theo ông, báo cáo tổng kết thi hành luật cho thấy thời gian từ khi bắt đầu thụ lý đến lúc giải quyết vụ việc phá sản thường kéo dài, phụ thuộc vào tính chất, mức độ phức tạp.

"Có vụ phá sản kéo dài 10 năm, 16 năm vẫn đang thi hành. Chúng ta cần xem lại thời gian này" - Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị áp dụng hình thức trực tuyến giải quyết vụ việc phá sản để tiết kiệm thời gian, chi phí.