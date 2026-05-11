Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị bước đầu kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết do khối lượng lớn nội dung về công tác lập pháp nên tiếp tục đề xuất tổ chức kỳ họp thứ hai theo 2 đợt họp để có thời gian cho các cơ quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội và chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: QH

Theo đó, đợt 1 (bắt đầu từ 20/10) chủ yếu bố trí thảo luận các dự án luật, nghị quyết. Đợt 2 chủ yếu bố trí các nội dung về chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết. Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng 10 ngày, bao gồm nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo ông Lê Quang Mạnh, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình lập pháp năm 2026); 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác. Quốc hội cũng dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Để sớm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan chủ động rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung, trên cơ sở đó có kiến nghị, đề xuất cụ thể về việc bổ sung hoặc rút khỏi chương trình, bảo đảm dự kiến chính xác, đầy đủ nội dung kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý khối lượng nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 2 rất lớn, với gần 40 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh kỳ họp này phải sửa toàn diện Luật Đất đai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng rất quan trọng, cấp bách.

Liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi thông tin, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang báo cáo xin ý kiến Chính phủ và Ủy ban cũng đang phối hợp với Bộ chuẩn bị với tinh thần sẽ trình Quốc hội trong năm nay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong báo cáo. Ảnh: QH

Trong khi đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết về sửa đổi Luật Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng ký với Chính phủ, Chính phủ cũng đã đăng ký với Quốc hội để đưa vào chương trình kỳ họp thứ 2.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Chính phủ đã có tờ trình. Đối với Dự án luật sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và trong tuần này sẽ đề nghị điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026.

Ngoài ra, theo ông Phong, có thêm 5 luật mà Chính phủ dự kiến đề nghị được bổ sung vào chương trình, đó là sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Luật An toàn vệ sinh lao động, dự án Luật về an ninh dữ liệu, dự án Luật về định danh và xác định điện tử, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 lĩnh vực thuộc Bộ Nội vụ.