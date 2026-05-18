Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá trong điều kiện khối lượng công việc lớn, mới, khó, có việc chưa có tiền lệ, Văn phòng Quốc hội đã cơ bản bảo đảm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Nêu rõ nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới, áp lực mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội không thể vận hành theo tư duy cũ, cách làm cũ, quy trình cũ.

Tinh thần chung là không để bộ máy trở thành điểm nghẽn; không để quy trình trở thành rào cản; không để trách nhiệm bị phân tán, chồng chéo hoặc đùn đẩy; không để chuyển đổi số chỉ dừng ở khẩu hiệu, hình thức; không để cán bộ làm việc theo thói quen cũ trong một nhiệm kỳ có yêu cầu mới.

Gợi mở một số định hướng hoạt động, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần xác định lại và nhận thức đúng về vị trí, vai trò của Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan điểm Văn phòng Quốc hội là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội là đúng nhưng chưa đủ. Trong giai đoạn mới, Văn phòng Quốc hội phải là thiết chế bảo đảm vận hành thông suốt hoạt động của Quốc hội; là trung tâm tham mưu tổng hợp, điều phối, kết nối thông tin, tổ chức thực hiện và bảo đảm điều kiện hoạt động tổng thể.

Yêu cầu xử lý ngay điểm nghẽn về cơ chế vận hành, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khó khăn lớn nhất hiện nay không còn mang tính riêng lẻ ở từng đơn vị, từng lĩnh vực mà chủ yếu xuất phát từ cơ chế vận hành tổng thể của bộ máy. Cụ thể, bộ máy vẫn còn tình trạng giao thoa chức năng, quy trình còn nhiều tầng nấc, phối hợp chưa liên thông, phân cấp chưa đủ mạnh, trách nhiệm có khâu chưa rõ, dữ liệu chưa thông suốt, cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới.

Văn phòng Quốc hội cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, việc thuộc thẩm quyền phải làm ngay; phân cấp đi đôi với kiểm soát, trách nhiệm giải trình và hậu kiểm. Việc giao quyền phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; chuyển từ cơ chế nặng tiền kiểm, xin ý kiến nhiều tầng sang kiểm soát bằng tiêu chuẩn, quy trình, dữ liệu, công khai, minh bạch, kết quả đầu ra và hậu kiểm.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, kiện toàn bộ máy phải tinh gọn nhưng phải mạnh. Việc sắp xếp Văn phòng Quốc hội bản chất là thiết kế lại chuỗi vận hành: việc đi từ đâu, qua khâu nào, ai chủ trì, ai phối hợp, thời hạn bao lâu, sản phẩm là gì, ai chịu trách nhiệm nếu chậm hoặc không đạt yêu cầu.

Nguyên tắc là rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng; lĩnh vực liên thông cao phải có đầu mối đủ mạnh để điều phối thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, không để bộ máy đã sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ; giảm đầu mối nhưng tăng khâu trung gian; phân công nhiệm vụ nhưng không rõ trách nhiệm. Văn phòng Quốc hội phải chuyển từ "vận hành hành chính truyền thống" sang "quản trị hiện đại", theo kết quả đầu ra.

“Quản trị hiện đại là phải đo được, giám sát được, truy trách nhiệm được. Không để tình trạng không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.