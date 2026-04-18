Trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 18/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf khẳng định bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện tổ chức ở bang Arizona mới đây “đã đưa ra 7 tuyên bố sai về tình hình eo biển Hormuz”.

“Tổng thống Mỹ Trump đã nêu 7 tuyên bố chỉ trong 1 giờ và tất cả những tuyên bố đó đều sai sự thật. Washington không giành chiến thắng trong cuộc xung đột với những lời nói dối và họ chắc chắn sẽ không đạt được kết quả gì trong các cuộc đàm phán. Nếu lệnh phong tỏa tiếp diễn, eo biển Hormuz sẽ không thể duy trì việc mở cửa”, ông Ghalibaf viết.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Iran Press

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, việc đi qua eo biển Hormuz sẽ được thực hiện theo “lộ trình đã được chỉ định và với sự cho phép của Tehran”. Do vậy, việc eo biển mở cửa hay đóng lại và các quy định quản lý việc này “sẽ được quyết định dựa trên thực địa, chứ không phải trên mạng xã hội”.

“Cuộc chiến truyền thông và các ý kiến thao túng dư luận là một phần quan trọng của xung đột và Iran không bị ảnh hưởng bởi những thủ đoạn này”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Theo báo The Hill, những tuyên bố trên được Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump trước đó khi phát biểu tại một sự kiện tổ chức ở bang Arizona đã ca ngợi về thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz.

“Đây là một ngày tuyệt vời và rực rỡ với thế giới bởi Iran vừa tuyên bố rằng eo biển Hormuz đã mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng cho hoạt động thương mại… Giờ đây khi tình hình eo biển Hormuz gần như xong xuôi, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Mỹ có cần giúp đỡ gì không. Tôi đã nói rằng bản thân muốn có sự giúp đỡ của khối quân sự trên vào 2 tháng trước, nhưng giờ tôi thực sự không cần sự giúp đỡ đó nữa”, ông Trump nói.