Phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 kéo dài đến hết sáng 9/7, xem xét 8 nội dung. Đợt 2 từ 14-17/7 xem xét 25 nội dung và dự kiến bố trí thêm ngày 28/7 để xem xét 2 nội dung đã được Trung ương cho chủ trương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp sẽ cho ý kiến vào những nội dung rất quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ, đồng thời chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội diễn ra cuối năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: QH

Việc tổ chức kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương, xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ, còn ách tắc, giảm áp lực cho kỳ họp cuối năm.

Kỳ họp thứ nhất các khóa thường làm công tác nhân sự nhưng kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Điều này thể hiện Quốc hội rất quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo chương trình phiên họp đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 24 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội, xem xét thông qua 10 pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chương trình lập pháp năm 2026 và cho ý kiến về 3 nội dung khác theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chính phủ mới có đề nghị bổ sung dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tới đây. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban liên quan rà soát xem có đủ điều kiện đưa vào chương trình hay không.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hiện nay, các cơ quan chưa bố trí hai dự án luật này trong chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do vậy, ông đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện và gửi hồ sơ để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra. Nếu bố trí để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cùng với dự án Luật Đất đai sửa đổi thì dự kiến thực hiện vào ngày 28/7.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định bằng văn bản đối với 4 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Các nghị quyết này không có nhiều vấn đề phức tạp; cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan đã cơ bản thống nhất nội dung.

Tuyệt đối không để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan siết chặt kỷ luật kỷ cương, tuyệt đối không để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút nội dung, gửi hồ sơ sát thời điểm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan.

Nếu không đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra phải chịu trách nhiệm người đứng đầu trước Chính phủ, Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp. Ảnh: QH

Với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không để dồn công việc vào những ngày cuối phiên họp.

Với các dự án luật chưa đáp ứng điều kiện về chất lượng hoặc tiến độ cần kiên quyết đề xuất chưa đưa vào chương trình kỳ họp không thường lệ mà yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để trình vào kỳ họp cuối năm.

Khi cho ý kiến các đề án, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bám sát thực tiễn 1 năm thực hiện chính quyền 3 cấp để rà soát kỹ quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá kỹ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, địa phương áp dụng được ngay khi luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Theo cập nhật mới nhất, Chủ tịch Quốc hội cho biết đến ngày 30/6 còn nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật và thi hành nghị định nên các Ủy ban của Quốc hội cần làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, vì sao chậm trễ ban hành văn bản hướng dẫn luật và nghị định.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, luật phải đi đôi với nghị định và thông tư thì quyết sách ở mỗi kỳ họp mới có giá trị ngay, đi vào cuộc sống, đáp ứng điều người dân, doanh nghiệp đang chờ đợi.

Khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung khó, phạm vi rộng nên Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan đi thẳng vào vấn đề cần xin ý kiến, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung cho ý kiến vào những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau để tạo cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kết quả phiên họp hôm nay sẽ quyết định rất lớn đến chất lượng kỳ họp không thường lệ sắp tới.





