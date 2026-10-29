Bộ Ngoại giao vừa cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/11.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào. Hồi đầu tháng 10, Quốc hội Lào đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 10.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Lãnh đạo hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, chuyến thăm lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khi ông giữ cương vị Thủ tướng, sang thăm Việt Nam hồi tháng 4/2025. Ảnh: QH

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, Việt Nam có 300 dự án đầu tư tại Lào. Trong đó, chỉ riêng 7 tháng đầu năm 2026 có thêm 20 dự án được đầu tư vào Lào. Vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt 638,3 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên 7,04 tỷ USD với 300 dự án.

Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn được các thế hệ lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp để phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong soạn thảo Hiến pháp và hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban Quốc hội; đào tạo chuyên gia, chuyên viên...

Năm 2025, Quốc hội hai nước đã phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển” nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn giữa hai nước. Lễ bấm nút xuất bản online đã diễn ra tại Viêng-chăn, Lào trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân (2/12/2025).

Về lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được hai bên tích cực triển khai hợp tác.

Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế tiểu vùng. Việt Nam đã tích cực ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các vai trò quốc tế quan trọng trong năm 2025.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào có khoảng 100.000 người, là một trong những cộng đồng người Việt sinh sống lâu đời và có truyền thống tại Lào. Các hoạt động chính của cộng đồng người Việt tại Lào bao gồm buôn bán, nông nghiệp, dịch vụ thương mại nhỏ lẻ.

Cộng đồng thường xuyên duy trì các nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống Việt Nam như tổ chức lễ Tết, các ngày giỗ và các hoạt động cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc.