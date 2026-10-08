Chiều 8/10, sau lễ đón trọng thể tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và mối quan hệ thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị mới, và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhậm chức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Đảng, Chính phủ và Nhân dân Lào về tình cảm gắn bó, thủy chung và sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình dành cho Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith. Ảnh: Chính phủ

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Lào trong giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính - ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.

Hai Thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, phương hướng, mục tiêu phát triển trong thời gian tới và các trọng tâm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước.

Hai Thủ tướng vui mừng trước những bước phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ hai nước; tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại. Ảnh: Chính phủ

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột của quan hệ Việt Nam - Lào, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao.

Hai nước phối hợp quản lý và bảo vệ biên giới, đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng.

Về kinh tế, hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng, Lào trở thành điểm đến đầu tư số một của doanh nghiệp Việt Nam.

Hai bên khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu; phối hợp xây dựng lộ trình và các danh mục ưu tiên cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm.

Việt Nam sẽ xây tặng hai địa phương của Lào hai ngôi trường trị giá 2 triệu USD

Thẳng thắn trao đổi về một số tồn tại và vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, phối hợp tháo gỡ các vấn đề về cơ chế, thủ tục và nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố, Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Houaphanh và tỉnh Champasak của Lào hai ngôi trường, với tổng trị giá 2 triệu USD, nhằm hỗ trợ, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Saleumxay Kommasith tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) tại Việt Nam vào tháng 11.

Hai Thủ tướng dự lễ khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Hai bên đánh giá dự án là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào cho các thế hệ tương lai. Ảnh: Chính phủ

Chiều nay, hai Thủ tướng đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng các đại biểu dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Ảnh: Chính phủ

Hai Thủ tướng cũng đã dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Hệ thống do Bộ Công an hai nước phối hợp thực hiện, dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào là món quà thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam, đến nay, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400 nghìn thẻ căn cước điện tử cho công dân Lào từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng.