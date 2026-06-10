Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão thăm Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới, góp phần mở ra giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Timor Leste.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu mà Timor Leste đã đạt được, đặc biệt chính thức trở thành thành viên của ASEAN. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor Leste hội nhập và tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các cơ chế, chương trình hợp tác của ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor Leste

Bày tỏ sự ngưỡng mộ với quá trình phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão cho rằng quá trình này truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các nước, trong đó có Timor Leste.

Ông cũng chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3, tạo diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, đặc biệt là thanh niên, giới trẻ tham gia vào quá trình xây dựng tầm nhìn cho ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor Leste; ủng hộ Timor Leste độc lập, hòa bình, phát triển thịnh vượng và hội nhập khu vực, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Xanana Gusmão và Thủ tướng Lê Minh Hưng, các kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ tạo khuôn khổ, nền tảng quan trọng để đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Thủ tướng Timor Leste chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh và tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước củng cố quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc tái thiết Timor Leste, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị và phát triển đất nước.

Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, viễn thông, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

Việt Nam cùng Timor Leste cần tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở các văn kiện hợp tác vừa được ký kết, trong đó có Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Thủ tướng Timor Leste đánh giá cao những định hướng cho quan hệ song phương mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu

Thủ tướng Timor Leste mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác; trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng.

Hai lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng đóng góp vào đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á...

Chiều nay, Thủ tướng Timor Leste rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF.