Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau bày tỏ vinh dự khi được đại diện cho Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu tại AFF. Ông khẳng định lại cam kết của Mỹ về quan hệ song phương với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung - khu vực năng động nhất thế giới và đất nước năng động nhất trong khu vực.

"Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, cả Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio đều đã công du khu vực, thể hiện cam kết của chúng tôi đối với ASEAN ở cả cấp độ đa phương và song phương", Thứ trưởng nêu.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi rất cảm động vì sự hiếu khách, nồng ấm của người dân, năng lượng của thành phố Hà Nội và những bước tiến to lớn mà cả hai quốc gia chúng ta đã đạt được - từ cựu thù trở thành những người bạn", Thứ trưởng chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau phát biểu

Ông cho biết, năm ông 12 tuổi là thời điểm xung đột giữa hai quốc gia và đến hôm nay ở Hà Nội thì cảm giác như là một giấc mơ. "Chặng đường chúng ta đã đi từ xung đột đến tình hữu nghị, đối tác giữa Mỹ và Việt Nam thật là tuyệt vời. Chúng ta đã đặt những bước tiến quan trọng và tôi rất vui, tự hào khi được trở thành một phần trong việc thúc đẩy quan hệ đó", ông Christopher Landau nhấn mạnh.

Ngày nay, Việt Nam và Mỹ là Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đạt những bước tiến rất to lớn trên tất cả lĩnh vực, bao gồm: ngoại giao, quốc phòng, an ninh, hợp tác thực thi pháp luật, kinh tế và giao lưu nhân dân (vốn là nền tảng cho tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước).

Thứ trưởng tái khẳng định: "Mỹ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng. Đây không chỉ là lời nói suông mà là nguyên tắc để thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa hai bên, là trụ cột cho chính sách và các chương trình của chúng tôi. Quan hệ đối tác Mỹ và Việt Nam mang lại lợi ích cho người dân cả hai nước, tăng cường an ninh, ổn định của khu vực và là nhân tố sống còn cho sự thịnh vượng toàn cầu".

Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong khu vực và trên trường quốc tế, Thứ trưởng nêu về sự tham gia của Việt Nam với tư cách là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình đã thể hiện cam kết của Việt Nam với hòa bình và an ninh quốc tế.

Việt Nam không chỉ đóng vai trò quan trọng trong khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. "Chúng tôi ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam với vai trò của ASEAN ở trong khu vực và Mỹ cam kết sẽ hợp tác với Việt Nam trên phương diện song phương để góp phần cho các ưu tiên khu vực của hai nước", Thứ trưởng nêu rõ.

Ông Christopher Landau cho biết, Việt Nam là quốc gia thứ 30 mà ông đến thăm trong tư cách Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và ông rất thích chuyến công du lần này

Mỹ muốn trở thành đối tác vững mạnh, người bạn tốt với ASEAN

Với ASEAN, Thứ trưởng Christopher Landau nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong ủng hộ mạnh mẽ ASEAN. Ông bày tỏ sự tự hào khi là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Mỹ dự một diễn đàn như thế này tại Việt Nam.

Tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Trump đã nói rằng: "Thông điệp của tôi đối với các quốc gia Đông Nam Á là Mỹ ủng hộ các bạn 100% và chúng tôi muốn trở thành một đối tác vững mạnh, một người bạn tốt của các bạn trong nhiều thế hệ tiếp theo".

Ông cho biết, các nước ASEAN là một phần rất đa dạng của thế giới. Các nước đều đang ở mức độ phát triển kinh tế khác nhau, có hệ thống chính trị khác nhau, văn hóa khác nhau và điều đó là hoàn toàn bình thường; không có một hình mẫu nào cho những sự khác biệt này.

ASEAN sẽ tiếp tục là một trong những khu vực năng động nhất trên thế giới và Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

"Các lợi ích kinh tế của chúng tôi ở khu vực này rất quan trọng. Thương mại và đầu tư giữa Mỹ và ASEAN thể hiện ở việc 6.000 công ty Mỹ đang hoạt động hiệu quả trên khắp khu vực Đông Nam Á, hoạt động kinh doanh và đầu tư của ASEAN hỗ trợ hơn 625.000 việc làm trên khắp nước Mỹ. Tất cả 50 bang của Mỹ đều có quan hệ thương mại với các nước ASEAN", ông dẫn chứng.

Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Hùng Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau tại phiên thảo luận

Mỹ đã có những hiệp định về thương mại đối ứng với Malaysia, Indonesia và mong muốn hợp tác thương mại tốt đẹp hơn với ASEAN dựa trên nền tảng công bằng, cân bằng.

Mỹ muốn hợp tác với các quốc gia ASEAN đối phó được với an ninh năng lượng. Ông cho rằng, có rất nhiều lĩnh vực mà các nước ASEAN có thể hợp tác với Mỹ như LPG, LNG, năng lượng hạt nhân.

Về hợp tác kinh tế số, an ninh mạng, Mỹ tự hào được là đối tác của ASEAN, ủng hộ việc ký kết Hiệp định về Kinh tế số của ASEAN vì lợi ích của doanh nghiệp hai bên. Thứ trưởng nhìn nhận với khu vực ASEAN, việc chuyển đổi số sẽ phụ thuộc vào hạ tầng số và hệ thống năng lượng.

Mỹ là nước đi đầu về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Các quốc gia trong khu vực có thể tiếp cận với những công nghệ AI tốt nhất, thậm chí còn hơn cả ở Mỹ. Thứ trưởng mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực này.

Mỹ cũng cam kết sẽ hợp tác với ASEAN trong việc đảm bảo sự ổn định ở Biển Đông, ủng hộ ASEAN đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế.

Các đại biểu, chuyên gia, diễn giả tham dự phiên thảo luận sáng nay

Một vấn đề khác ảnh hưởng đến an ninh và thịnh vượng đó chính là các trung tâm lừa đảo. "Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ASEAN để chống lại các trung tâm này, bảo vệ nạn nhân và đưa những tội phạm lừa đảo ra công lý", ông nêu rõ.

"Mỹ cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam và ASEAN trong tất cả khía cạnh... Mỹ rất mong đợi tương lai của quan hệ đối tác", Thứ trưởng cho biết.