Cuộc tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại xã Hóc Môn và kết nối trực tuyến với 10 xã trên địa bàn TPHCM.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn nữa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cử tri, nhân dân đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 với việc tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng, kỳ vọng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, các cử tri cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả phải thực chất hơn nữa.

Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, cử tri Lê Văn Giang (xã Hóc Môn) nêu thực tế vẫn còn nhiều hộ lao động tự do, người lớn tuổi không có lương hưu hoặc người làm việc không ổn định gặp khó khăn khi ốm đau, thất nghiệp. Một số trường hợp thuộc diện khó khăn có tiếp cận được nguồn hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ còn thấp, chưa đáp ứng được chi phí sinh hoạt thực tế. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tiêu chí thụ hưởng theo hướng linh hoạt hơn sát với thực tế đô thị vùng ven như Hóc Môn, đồng thời tăng mức hỗ trợ để người dân có thể đảm bảo cuộc sống tối thiểu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Về giá cả sinh hoạt và thu nhập, cử tri Lê Văn Giang cho rằng, hiện nay, người dân áp lực với chi phí sinh hoạt như phí dịch vụ, giá xăng dầu, thực phẩm tăng trong khi thu nhập của công nhân lao động phổ thông tại địa phương chưa tăng tương ứng. Cử tri kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là giá xăng dầu, điện nước sinh hoạt, có giải pháp kiềm chế tăng giá và hỗ trợ trực tiếp cho người thu nhập thấp.

Về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh, cử tri Lê Văn Giang kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, giảm tải cho tuyến trên để người dân được khám chữa bệnh thuận lợi hơn.

Cử tri xã Hóc Môn kiến nghị Quốc hội quan tâm hơn đến chính sách đào tạo nghề ngắn hạn thiết thực phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển để tạo việc làm ổn định tại chỗ cho người dân.

Phản ánh những vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực đất đai, cử tri xã Củ Chi kiến nghị Quốc hội quan tâm, ban hành chính sách xóa quy hoạch treo, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu đất đối với các hộ dân trong vùng dự án. Cử tri các xã: Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Tân An Hội nêu ý kiến về việc tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở, phục vụ nhân dân...

Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt dành cho TPHCM

Cử tri Trần Văn Hoà, xã Hóc Môn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn cử tri đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; lựa chọn đại biểu xứng đáng trong Quốc hội và HĐND, tiếp tục có nhiều ý kiến tâm huyết, trên tinh thần xây dựng, xuất phát từ thực tiễn của địa phương.

Thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, TPHCM đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Theo đó, tăng trưởng GRDP của thành phố quý 1 đạt 8,27%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 242.800 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ. Thành phố đã đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Thành phố đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù (các nghị quyết của Quốc hội như: Nghị quyết số 98, Nghị quyết số 188, Nghị quyết số 222, Nghị quyết số 260), rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư, dự án; sử dụng đất đai...

Nhiều chính sách mới, được người dân đón nhận như: hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ miễn phí bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và học sinh; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên của hơn 15.000 hộ gia đình nghèo, cận nghèo; miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 5/2026, thí điểm từ dịp lễ 30/4...

Vui mừng trước những thành tựu mà TPHCM đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt dành cho Thành phố. Thành phố đang phối hợp cùng các bộ, ngành xây dựng dự thảo Luật. Nếu được Quốc hội thông qua, các cơ chế, chính sách trong Luật sẽ góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để TPHCM phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Củ Chi liên quan đến đất đai - quy hoạch - nhà ở, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về: Đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi; Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau đó, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trong thời gian tới.