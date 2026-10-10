Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên chỉ thiết lập với rất ít quốc gia. Chuyến công tác tới Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đóng góp rất thực chất vào quan hệ hai nước.

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn về ý nghĩa và kỳ vọng với chuyến thăm, đặc biệt là vai trò của hợp tác nghị viện trong việc đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm lần này là việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc hồi tháng 8/2025. Ảnh: Phạm Hải

Đây là cơ chế hợp tác mới được thiết lập năm 2024, đồng thời là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên chỉ thiết lập với rất ít quốc gia trên thế giới. Điều này cho thấy sự coi trọng của hai bên đối với hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, cũng như vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Phiên họp lần này là hoạt động hợp tác thực chất, tạo cơ hội để cơ quan lập pháp hai nước cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cụ thể hóa những định hướng lớn nhằm tăng cường phối hợp, tạo hành lang pháp lý ngày càng thuận lợi cho hợp tác song phương.

Đặc biệt, thông qua cơ chế hợp tác này, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc có thể phát huy vai trò trong việc giám sát, đôn đốc triển khai hiệu quả các nhận thức chung, các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước ở các cấp, nhất là những kết quả quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Phạm Hải

Lan tỏa thông điệp hữu nghị, hợp tác và phát triển

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, Thứ trưởng cho rằng chuyến thăm sẽ có những đóng góp thực chất, thể hiện trên ba phương diện.

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác không chỉ ở cấp lãnh đạo cao nhất của hai cơ quan lập pháp, mà còn mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ và HĐND các địa phương.

Việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giữa các cấp của hai cơ quan lập pháp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện, tạo thêm những nền tảng thuận lợi để thúc đẩy quan hệ song phương.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có nhu cầu và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt là những lĩnh vực mới, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

Trong quá trình trao đổi, chuẩn bị cho chuyến thăm và phiên họp, hai bên đã xác định nhiều nội dung hợp tác thực chất, trong đó có tăng cường kết nối chiến lược về giao thông, kết nối cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu kinh tế qua biên giới, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, củng cố nền tảng xã hội, nền tảng nhân dân của quan hệ hai nước, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Media QH

Trung Quốc là quốc gia có trình độ phát triển hàng đầu trong nhiều lĩnh vực nêu trên. Thứ trưởng rất kỳ vọng thông qua chuyến thăm, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển, nâng cao hiểu biết lẫn nhau, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Đồng thời, chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ mở ra thêm những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đô thị thông minh, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Thứ ba, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong chuyến thăm lần này có sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội. Thành phần đoàn cho thấy tính toàn diện, thực chất của chuyến thăm, cũng như sự quan tâm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Với đặc điểm vừa mang tính chất nhân dân, vừa mang tính chất nhà nước của hợp tác nghị viện, hợp tác thực chất giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẽ tạo ra những thông điệp hữu nghị. Điều này cũng cho thấy sự chủ động của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc trong tăng cường tính thực chất, tính hiệu quả của hợp tác Quốc hội để góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.