Cùng dự lễ khánh thành có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Trước lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện tiếp tục gìn giữ đoàn kết trong Đảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Dự án xây dựng nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và bổ sung một số hạng mục tại di tích đồi E2 được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025, khởi công tháng 6/2025, tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng do TPHCM hỗ trợ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2. Ảnh: TTXVN

Công trình có diện tích 160m2, thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, kết hợp bê tông cốt thép và gỗ, bảo đảm tính bền vững và trang nghiêm. Nhà tưởng niệm có mặt bằng hình chữ “nhất”, kiến trúc 2 tầng mái, gồm 5 gian, cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Nhà tưởng niệm đặt tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 1,33m, nặng hơn 500kg. Hệ thống nhà trưng bày được nâng cấp, bổ sung hiện vật và lối đi cho người khuyết tật.

Công trình khi đưa vào sử dụng trở thành không gian văn hóa tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác thắp hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở di tích đồi E2. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cháu thiếu nhi và nhân dân tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập dân tộc.