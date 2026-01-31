Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo. Đây cũng là phiên họp đầu tiên trong năm 2026 của Ban chỉ đạo.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, thống nhất đánh giá những kết quả nổi bật năm 2025 trong triển khai Nghị quyết số 68. Theo đó, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có bước chuyển biến rõ rệt, không chỉ trong cộng đồng doanh nghiệp mà ngay trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Những kết quả triển khai Nghị quyết số 68 đã tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế như: Số doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại thị trường tăng mạnh so với năm 2024; thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục tăng điểm phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng kinh tế trung và dài hạn; hoạt động xuất nhập khẩu đạt kỷ lục mới với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu; thu ngân sách nhà nước vượt 35% dự toán...

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 68 còn một số hạn chế, khó khăn như vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng thời hạn, đòi hỏi các cơ quan liên quan phải tiếp tục nỗ lực hoàn thành dứt điểm trong thời gian tới.

Hỗ trợ phù hợp, không gây cú sốc cho doanh nghiệp

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, kết quả đạt được của đất nước ta trong năm 2025 là rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của việc ban hành và triển khai Nghị quyết số 68, đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Cùng với đó, chúng ta tạo được đà, tạo được lực, tạo được nền tảng để kinh tế tư nhân phát triển theo mục tiêu, định hướng của Nghị quyết số 68; tăng cường, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân, của toàn xã hội với phát triển kinh tế tư nhân, với Đảng, Nhà nước, với sự phát triển của đất nước.

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khu vực kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc; với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ, về phía Nhà nước, thực hiện "5 thông" gồm: Thể chế, thủ tục thông thoáng (để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp); hạ tầng đồng bộ và thông suốt (giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh); con người và quản trị thông minh (để tăng năng suất lao động); nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông (tiếp cận bình đẳng và phát triển các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội); khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông (để có chính sách phù hợp).

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị 5 tiên phong: Tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và tham gia đảm bảo an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động, kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, trong đó có hợp tác công tư.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đồng tình xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp, điều này thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, sự đánh giá, quan tâm, trách nhiệm với doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục tích cực giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tập trung, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Bộ Tài chính rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân để đề xuất các nhiệm vụ nhằm đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Công an rà soát, sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, kịp thời, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp, không giật cục, không gây cú sốc cho doanh nghiệp...

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, năm sau cắt giảm ít nhất 30% so với năm trước, xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng – đủ - sạch – sống – thống nhất – dùng chung" để giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp; tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chính sách đã được ban hành, bảo đảm tác động của chính sách nhanh nhất, hiệu quả nhất.