Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc) Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Phạm Hải

Quan hệ Việt - Trung thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 4 diễn ra thành công rất tốt đẹp, với nhiều thành quả phong phú, toàn diện và thực chất. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Tháng 9 năm ngoái, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã thăm Việt Nam, cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, hai năm liên tiếp (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.

Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng trưởng, trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 31,5%.

Trung Quốc cũng đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm khoảng 35% tổng số dự án FDI được cấp mới tại Việt Nam.

Kết nối chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics đạt nhiều tiến triển tích cực, hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.

Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch diễn ra sôi động. Lãnh đạo cao nhất hai bên tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026-2027.