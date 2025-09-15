Kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20/10. Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (trong đó 43/45 dự án do Chính phủ trình); 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, khối lượng nội dung rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Với khối lượng công việc lớn trong khi thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương hoàn thiện các tài liệu để gửi tới các đại biểu Quốc hội theo đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cùng các cơ quan liên quan rà soát, xác định rõ tiến độ chuẩn bị các nội dung để có kế hoạch cụ thể, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Những nội dung nào có tính chất cấp thiết, cấp bách và được chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp. Với một số dự án chưa có trong chương trình lập pháp thì không tiến hành quy trình xem xét, bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2025, mà các cơ quan tập trung hoàn thiện hồ sơ và gửi ngay đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ cho ý kiến, nếu đủ điều kiện sẽ đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp. Với những vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau, việc gì cần thiết phải xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Chuyển từ tư duy đặt nặng quản lý sang kiến tạo, phục vụ

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định khối lượng công việc của kỳ họp rất lớn, trong bối cảnh đất nước vừa “sắp xếp lại giang sơn”, các kết luận, nghị quyết của Trung ương cần phải triển khai rất nhiều.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo, các bộ, ngành cần chủ động hơn nữa, triển khai công việc trọng tâm, trọng điểm để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đầu tiên là cần đảm bảo đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, cấp ủy các cấp.

Thủ tướng lưu ý, việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp phải vừa đảm bảo các yêu cầu về quy trình, thủ tục nhưng đồng thời cũng vừa đảm bảo nâng cao chất lượng, kịp thời tiến độ. “Một khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc sẽ giảm bớt được thời gian tranh luận”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, hiệu quả giữa các cơ quan, Thủ tướng cũng đề nghị cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giảm sức người, nâng cao hiệu quả lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh thiết kế lập pháp, chuyển từ tư duy đặt nặng quản lý sang kiến tạo, phục vụ...

Cùng với đó, hành động quyết liệt, thống nhất vì lợi ích quốc gia, dân tộc; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi; tăng cường giám sát, kiểm tra trong quá trình xây dựng cũng như quá trình tổ chức, thực hiện; rà soát, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, làm tăng chi phí đầu vào cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng, cần mạnh dạn hơn nữa trong tư duy tiếp cận để thay đổi cách xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bởi nếu không chớp được thời cơ, biến cơ hội thành vận hội cho đất nước thì sẽ rơi vào lạc hậu; nếu không giải quyết tốt thể chế thì rất khó để nắm bắt được cơ hội...

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tính thật kỹ, sắp xếp lại chương trình phù hợp với thời gian diễn ra các hội nghị của Đảng.

Ngoài ra sẽ báo cáo xin ý kiến Quốc hội để tiến hành kỳ họp tập trung liên tục, không chia thành 2 đợt như các kỳ họp gần đây, đảm bảo hoàn thành sớm các công việc.

"Chúng ta tiếp tục đổi mới cách làm, tranh thủ làm đêm, làm thứ bảy, chủ nhật trên tinh thần thần tốc hành quân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua thảo luận, các ý kiến thống nhất không tiến hành chất vấn, thay đổi bằng hình thức Chính phủ gửi báo cáo đầy đủ để Quốc hội thảo luận trong 1 buổi.

Cơ quan trình dự án phải chủ động chuẩn bị nội dung để có thể báo cáo gộp các tờ trình; giảm thời gian đọc mỗi tờ trình khoảng 5 phút, sắp xếp thời gian phù hợp các luật, nghị quyết thảo luận và thời gian Quốc hội xem xét bấm nút thông qua.

Có thể chia nhóm thảo luận: nhóm kinh tế, nhóm xã hội, nhóm tư pháp - pháp luật, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh...