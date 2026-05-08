Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 16 với: bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16; bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16; ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16; bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 16 với: ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16; bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16; bà Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16; ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16; bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16; bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 16; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 16; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa 16; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 16; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa 16; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa 16.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phương, Thư ký Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15 giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.