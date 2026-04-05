Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các tổ trưởng tổ đảng, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng các tổ trưởng tổ đảng, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố vừa được bầu.

Ông nhấn mạnh về vai trò quan trọng của các tổ trưởng tổ đảng, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đối với thành công của kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. Ảnh: QH

“Các tổ trưởng tổ đảng, trưởng, phó đoàn lãnh đạo đoàn thật tốt, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh thì hoạt động của đoàn đại biểu sẽ góp phần cho thành công của kỳ họp” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Ông lưu ý phát huy cách làm hiệu quả. Trước mỗi kỳ họp, việc gặp mặt tổ trưởng tổ đảng, trưởng, phó đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, giải thích, trao đổi với các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội, đảm bảo mỗi thành viên có thể nắm chắc các chủ trương lớn của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong Quốc hội.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ tiến hành nhiều nội dung hết sức quan trọng. Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời quyết định các kế hoạch lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong vòng 5 năm tới.

Kỳ họp được chia thành hai đợt: đợt một từ ngày 6-11/4; đợt hai từ ngày 20-25/4.

Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Ở những thời khắc khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị..., là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các tổ đảng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.