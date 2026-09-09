Theo Cổng TTĐT Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và phu nhân lên đường thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và phu nhân.

Tiễn đoàn tại sân bay Seongnam (thủ đô Seoul) có Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Seongnam. Ảnh: Media QH

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Han Seong Sook, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong Sik.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã tiếp Chủ tịch đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok, Chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc; gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Với chuyến thăm Mông Cổ, đây là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1954.

Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đang có những bước phát triển rất tích cực và vừa được nâng cấp lên Đối tác toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân rời Hàn Quốc, lên đường thăm chính thức Mông Cổ. Ảnh: Media QH

Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Mông Cổ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ, là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, chuyến thăm sẽ tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai nước.

Dự kiến Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống, Thủ tướng Mông Cổ và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Quốc hội hai nước dự kiến sẽ ký kết các văn kiện hợp tác, tạo khuôn khổ và động lực để tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của nghị viện trong thúc đẩy quan hệ song phương.