Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9.

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là kể từ sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Hai bên tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận đạt được sau chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8/2025 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung hồi tháng 4/2026.

Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 2; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 70 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025.

Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 102,6 tỷ USD, với 10.567 dự án.

Về du lịch, trong năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt du khách, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Tính đến hết năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam ở Hàn Quốc, tăng 30.000 người so với cùng kỳ năm 2024; trên 100.000 du học sinh và 100.000 lao động; khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, số còn lại theo diện hợp tác đầu tư, thăm thân, làm việc ngắn hạn...

Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc trong những năm gần đây tăng nhanh, tới nay đạt khoảng 43 nghìn người, chủ yếu đi học tiếng Hàn và đăng ký ở trình độ đại học.

Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm, hai bên thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là Đối tác toàn diện quan trọng hàng đầu của Mông Cổ ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước có những bước phát triển thực chất, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024.

Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, các cấp, địa phương và tổ chức hữu nghị nhân dân.

Quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội tiếp tục được duy trì; trao đổi đoàn, tiếp xúc kênh lập pháp được thúc đẩy.

Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mông Cổ đạt hơn 155 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 100 triệu USD (gồm điện thoại, linh kiện điện tử, thiết bị điện gia dụng, chế phẩm giặt, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến, gạo trắng, ngũ cốc, bánh kẹo, bia, cà phê, dược phẩm, hoa quả đóng hộp, trứng và thịt gà; nhập khẩu một số nông sản, nguyên phụ liệu dệt may và da giày...).

Một số doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai một số dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng; cộng đồng người Việt Nam gần 1000 người, chủ yếu đầu tư/hoạt động trong lĩnh vực sơn và gò ô tô, thương mại, dịch vụ du lịch tại Mông Cổ.

Hợp tác du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác tiềm năng của hai nước. Hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch (9/2024) và Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông năm 2023. Việt Nam trở thành một trong 5 điểm đến yêu thích nhất của người dân Mông Cổ trong những năm gần đây.