Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane sinh ngày 12/12/1956 tại xã Na-mèo, huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn; gia nhập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 1976.

Ông là con trai cả của Chủ tịch Kaysone Phomvihane - lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Lào, người sáng lập và đặt nền móng cho Nhà nước Lào, đồng thời là một trong những người đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ông được kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc gìn giữ và phát huy quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và sau này là Chủ tịch Quốc hội, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, cũng như giữa Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane luôn nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của ông, hai Quốc hội duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; tăng cường trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị; phối hợp chặt chẽ tại AIPA, IPU và các diễn đàn nghị viện đa phương, qua đó góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường lòng tin chiến lược và đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Với gần bốn thập kỷ hoạt động liên tục trên các cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương, cùng bề dày kinh nghiệm, đa dạng trong nhiều lĩnh vực tài chính, kinh tế, dân vận, mặt trận, đối ngoại và lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane được đánh giá là một trong những lãnh đạo tài ba, có uy tín của Đảng và Nhà nước Lào; có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Những cống hiến của ông trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thúc đẩy đối ngoại nghị viện và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần tạo nền tảng vững chắc để quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được kế thừa, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10-11/8.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.